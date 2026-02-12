Verdictul specialistului FOTO. Ce a spus Porumboiu despre hențul cerut de FCSB: „Decizia e una clară!”

U Craiova - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit despre hențul cerut de campioana României la al doilea gol marcat de olteni.

În minutul 54 al partidei, Isenko, portarul Craiovei, a degajat mingea către mijlocul terenului, acolo unde se afla Luca Băsceanu.

Tânărul jucător a preluat mingea cu umărul, având mâna în poziție orizontală, cei de la FCSB au cerut henț, dar arbitrul Horațiu Feșnic nu a oprit faza.

U Craiova - FCSB 2-2 . Porumboiu, despre hențul cerut de FCSB: „Decizia e una clară!”

„Decizia e una foarte clară: jocul continuă! Dacă jucătorul lovește mingea de la umăr până la antebraț, cum e cazul aici, nu se sancționează.

Pe oricine întrebați de la FIFA și UEFA vă va spune ca mine. Nu este henț! Nu joacă mingea cu mâna. Nu putea să sară cu mâinile la spate.

Pe orice arbitru întrebați care știe regulile jocului vă va spune ce vă zic eu. Uitați-vă la arbitru, are un plasament foarte bun. Nu a fost obstrucționat.

Sunt faze care sunt prezentate foarte des la instruirea arbitrilor”, a spus Porumboiu, la Digi Sport

Conform regulamentului, un jucător poate atinge mingea doar cu umărul. Dacă balonul îl lovește în orice altă zonă a brațului, arbitrul trebuie să oprească jocul pentru henț.

În acel moment, Andre Duarte, fundașul campioanei, a protestat și a cerut henț, dar faza a continuat.

După meci, în momentul în care Digi Sport dat o reluare cu faza presupusului henț, Gigi Becali, patronul campioanei l-a jignit pe arbitrul Horațiu Feșnic.

„Nu o mai arătați, că mă enervez. Cine știe ce jigniri îi mai aduc nenorocitului ăstuia de... Cât de idiot să fii, dacă îi dai galben la portar și prelungești cu doar patru secunde. Se dă singur în fapt.

Mizeriile pe care le faci ți le voi scoate. Ca să vadă lumea toată ce tâmpenii faci tu”, a spus Becali.

