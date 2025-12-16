„A fost deplorabil!” Un fost mare arbitru îl pune la zid pe „centralul” meciului Slobozia - FCSB: „Niciodată!” » Nu a scăpat nici omul de la VAR: „Un intrus” +20 foto
„A fost deplorabil!" Un fost mare arbitru îl pune la zid pe „centralul" meciului Slobozia - FCSB: „Niciodată!" » Nu a scăpat nici omul de la VAR: „Un intrus"

16.12.2025, ora 13:45
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 13:45
  • Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Adrian Porumboiu, fostul arbitru și finanțator al clubului FC Vaslui, a comentat deciziile arbitrului Vlad Băban.
  • Porumboiu i-a „taxat” dur atât pe „central”, cât și pe Sorin Costreie, aflat în camera VAR, după eliminarea lui Daniel Șerbănică.

FCSB a deschis scorul la Clinceni la scurt timp după eliminarea lui Șerbănică, cel care l-a faultat pe Cisotti din postura de ultim apărător, iar Băban i-a acordat cartonașul roșu, după ce a revăzut faza la VAR.

Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Adrian Porumboiu: „Un arbitraj deplorabil”

Acum, fostul arbitru Adrian Porumboiu a criticat dur decizia „centralului”, susținând că era suficient cartonașul galben acordat înainte de intervenția VAR.

„A fost un arbitraj deplorabil! Nu poți să dai eliminare la acea fază. Și cum, din camera VAR, să-l chemi pe arbitru să revadă faza? S-a băgat în seamă... A fost interpretată ca o fază iminentă de a marca. Care iminentă? Niciodată nu e roșu!

Greu de explicat decizia. E o diferență mare între Cristian Moldoveanu, pe care l-am lăudat pentru cum a arbitrat la Rapid – Oțelul, și Vlad Băban... Tânăr și el, dar... Se triază arbitrii prin astfel de meciuri. Nu poți! Nu ai cum! Nu poți să dai roșu la o asemenea fază.

A fost contact în afara careului, a fost fault... Lasă faultul. Dă galben, dar nu roșu! Se vede că nu are experiență, că nu are sânge de arbitru. E moale! E păcat. Dar se face o selecție naturală. Au încercat să-i dea un meci, dar nu-i de soi. Sunt vreo 5 arbitri foarte buni dintre cei promovați de Vassaras, dar nu și Băban. Nu poți! Nu ai ce căuta!” a declarat Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.

Eliminarea lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia - FCSB (FOTO: Captură - Prima Sport)
Eliminarea lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia - FCSB (FOTO: Captură - Prima Sport)

Eliminarea lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia - FCSB (FOTO: Captură - Prima Sport) Eliminarea lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia - FCSB (FOTO: Captură - Prima Sport) Eliminarea lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia - FCSB (FOTO: Captură - Prima Sport) Eliminarea lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia - FCSB (FOTO: Captură - Prima Sport) Eliminarea lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia - FCSB (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Fostul finanțator de la Vaslui l-a luat în vizor și pe arbitrul din camera VAR, Sorin Costreie.

„Nici nu vreau să știu cine a fost în camera VAR (n.r. – Sorin Costreie). Probabil un intrus care a pătruns acolo în condiții dubioase. Chiar nu mă interesează.

Iar arbitrul central... Ești aproape de fază, o vezi bine. Ai dat fault și galben. E suficient. Dar niciodată nu e roșu. Foarte curios. A fost o ținere și s-a dat corect lovitură liberă, contactul a fost în afara careului. Dar nu era o fază iminentă de a marca, pentru că Cisotti nu controla mingea și era și dezechilibrat”, a mai spus Porumboiu.

