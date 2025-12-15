N-a văzut un „roșu” evident FOTO. „Centralul” de la Slobozia - FCSB, salvat de VAR

- Unirea Slobozia - FCSB. Daniel Șerbănică (29 de ani), fundașul gazdelor, a fost eliminat după intervenția VAR.
În minutul 52 al duelului de la Clinceni, Alexandru Pantea, aflat în flancul stâng, a oferit o pasă înaltă, pe diagonală, către Juri Cisotti.
FOTO. Daniel Șerbănică, eliminat după intervenția VAR
Italianul a preluat cu pieptul, lângă Daniel Șerbănică, în apropierea careului ialomițenilor.
Fundașul celor de la Unirea Slobozia l-a tras de mână, din postura de ultim apărător, pe Juri Cisotti, care a căzut.
„Centralul” Vlad Baban a acordat, în primă instanță, lovitură liberă și cartonaș galben pentru Daniel Șerbănică.
Abia după intervenția lui Sorin Costreie și Stelian Slabu din camera VAR a observat pe reluări că decizia corectă era eliminarea.
Unirea Slobozia - FCSB, echipele de start
- Unirea Slobozia: R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiju, V. Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau
Rezerve: Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund
Antrenor: Ion Vlădoiu
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - D. Olaru, A. Șut - Cisotti, F. Tănase, M. Toma - Thiam
Rezerve: A. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Andronic Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian
Antrenor: Elias Charalambous