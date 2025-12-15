N-a văzut un „roșu” evident FOTO. „Centralul” de la Slobozia - FCSB, salvat de VAR

Unirea Slobozia - FCSB. Daniel Șerbănică (29 de ani), fundașul gazdelor, a fost eliminat după intervenția VAR.

În minutul 52 al duelului de la Clinceni, Alexandru Pantea, aflat în flancul stâng, a oferit o pasă înaltă, pe diagonală, către Juri Cisotti.

FOTO. Daniel Șerbănică, eliminat după intervenția VAR

Italianul a preluat cu pieptul, lângă Daniel Șerbănică, în apropierea careului ialomițenilor.

Fundașul celor de la Unirea Slobozia l-a tras de mână, din postura de ultim apărător, pe Juri Cisotti, care a căzut.

„Centralul” Vlad Baban a acordat, în primă instanță, lovitură liberă și cartonaș galben pentru Daniel Șerbănică.

Abia după intervenția lui Sorin Costreie și Stelian Slabu din camera VAR a observat pe reluări că decizia corectă era eliminarea.

Unirea Slobozia - FCSB, echipele de start

Unirea Slobozia : R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiju, V. Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau

Rezerve : Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund

Antrenor : Ion Vlădoiu

: R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiju, V. Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau : Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund : Ion Vlădoiu FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - D. Olaru, A. Șut - Cisotti, F. Tănase, M. Toma - Thiam

Rezerve: A. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Andronic Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

