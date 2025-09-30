Porumboiu și Crăciunescu s-au împăcat GOLAZO.ro a vorbit cu cei doi foști „centrali”: „Mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați”

Adrian Porumboiu (75 de ani) și Ion Crăciunescu (75 de ani), doi dintre cei mai cunoscuți arbitri din fotbalul românesc, au pus capăt unui conflict îndelungat.

GOLAZO.ro a discutat cu cei doi, care au confirmat că și-au refăcut prietenia după mai bine de zece ani de tensiuni.

Conflictul dintre cei doi a început în 2012, când Porumboiu a susținut că ar fi existat „o anchetă privind o sumă de bani transferați de la fostul finanțator al CFR-ului, Arpad Paszkany, către conturile lui Crăciunescu din Insulele Cayman”. În replică, Crăciunescu l-a acuzat pe Porumboiu că „a avut sifilis în tinerețe. Acestea sunt efectele netratării”.

Porumboiu și Crăciunescu s-au împăcat: „Mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați”

În 2024, după ce Porumboiu a reluat atacurile, Crăciunescu a anunțat că îl va da în judecată pentru calomnie și insulte.

Contactat de GOLAZO.ro, Crăciunescu a declarat azi că s-a împăcat cu Adrian Porumboiu, cu care împărtășește nu doar anul de naștere, ci și aceeași zi și lună: 27 septembrie 1950.

„Da, ne-am împăcat. Ne vorbim iarăși, aproape zilnic, avem o relație normală, de prietenie, ca înainte. E mai bine așa, nu să stăm certați. Avem amândoi o vârstă și nu prea mai avem timp sa ne împăcăm dacă ne certăm.

Ne-am sunat reciproc, am închis perioada în care am fost supărați. Până la urmă, noi chiar am fost ca frații, nu ca niște prieteni. Suntem născuți în același an, aceeași lună, chiar și ziua e tot aia. Apoi, suntem economiști amândoi, am fost fotbaliști, eu mijlocaș, el tot mijlocaș, apoi amândoi arbitri.

De ce ne-am certat? Din prostii, lucruri mărunte, care n-ar fi trebuit să existe. Repet, mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați”, a declarat fostul arbitru, Ion Crăciunescu.

Porumboiu a confirmat reconcilierea:

E adevărat. Nu mai suntem certați, ne-am împăcat. Vorbim din nou, de trei luni. Nu pentru că n-am avea ce face, dar vorbim zilnic. Eu l-am sunat primul. Avem mai multe puncte comune, de viață. Am fost prieteni, am fost certați, iar acum după ani de zile suntem din nou prieteni Adrian Porumboiu

Realizările celor doi foști „centrali”

Crăciunescu a debutat ca arbitru în Divizia C în 1978, promovând în Divizia A în 1981. Din 1984 a devenit arbitru internațional FIFA.

Cea mai mare realizare din cariera „centralului” a fost că a condus finala Ligii Campionilor din 1995 între Ajax și AC Milan (1-0). Atunci, Porumboiu i-a fost rezervă lui Crăciunescu.

Nicolae Grigorescu și Tudor Constantinescu au completat brigada care a arbitrat finala Ligii Campionilor din 1995.

Porumboiu activat ca arbitru în prima divizie timp de 14 ani și a fost arbitru internațional timp de 11 sezoane.

