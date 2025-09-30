Porumboiu și Crăciunescu s-au împăcat GOLAZO.ro a vorbit cu cei doi foști „centrali”: „Mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați”
Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Diverse

Porumboiu și Crăciunescu s-au împăcat GOLAZO.ro a vorbit cu cei doi foști „centrali”: „Mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați”

alt-text Dan Udrea , Ionuț Cojocaru , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 20:20
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 20:20
  • Adrian Porumboiu (75 de ani) și Ion Crăciunescu (75 de ani), doi dintre cei mai cunoscuți arbitri din fotbalul românesc, au pus capăt unui conflict îndelungat.
  • GOLAZO.ro a discutat cu cei doi, care au confirmat că și-au refăcut prietenia după mai bine de zece ani de tensiuni.

Conflictul dintre cei doi a început în 2012, când Porumboiu a susținut că ar fi existat „o anchetă privind o sumă de bani transferați de la fostul finanțator al CFR-ului, Arpad Paszkany, către conturile lui Crăciunescu din Insulele Cayman”. În replică, Crăciunescu l-a acuzat pe Porumboiu că „a avut sifilis în tinerețe. Acestea sunt efectele netratării”.

Seară istorică la Almaty Fanii lui Kairat au luat cu asalt stadionul cu 3 ore înaintea meciului de gală contra celor de la Real Madrid
Citește și
Seară istorică la Almaty Fanii lui Kairat au luat cu asalt stadionul cu 3 ore înaintea meciului de gală contra celor de la Real Madrid
Citește mai mult
Seară istorică la Almaty Fanii lui Kairat au luat cu asalt stadionul cu 3 ore înaintea meciului de gală contra celor de la Real Madrid

Porumboiu și Crăciunescu s-au împăcat: „Mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați”

În 2024, după ce Porumboiu a reluat atacurile, Crăciunescu a anunțat că îl va da în judecată pentru calomnie și insulte.

Contactat de GOLAZO.ro, Crăciunescu a declarat azi că s-a împăcat cu Adrian Porumboiu, cu care împărtășește nu doar anul de naștere, ci și aceeași zi și lună: 27 septembrie 1950.

„Da, ne-am împăcat. Ne vorbim iarăși, aproape zilnic, avem o relație normală, de prietenie, ca înainte. E mai bine așa, nu să stăm certați. Avem amândoi o vârstă și nu prea mai avem timp sa ne împăcăm dacă ne certăm.

Ne-am sunat reciproc, am închis perioada în care am fost supărați. Până la urmă, noi chiar am fost ca frații, nu ca niște prieteni. Suntem născuți în același an, aceeași lună, chiar și ziua e tot aia. Apoi, suntem economiști amândoi, am fost fotbaliști, eu mijlocaș, el tot mijlocaș, apoi amândoi arbitri.

De ce ne-am certat? Din prostii, lucruri mărunte, care n-ar fi trebuit să existe. Repet, mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați”, a declarat fostul arbitru, Ion Crăciunescu.

Porumboiu a confirmat reconcilierea:

E adevărat. Nu mai suntem certați, ne-am împăcat. Vorbim din nou, de trei luni. Nu pentru că n-am avea ce face, dar vorbim zilnic. Eu l-am sunat primul. Avem mai multe puncte comune, de viață. Am fost prieteni, am fost certați, iar acum după ani de zile suntem din nou prieteni Adrian Porumboiu

Realizările celor doi foști „centrali”

Crăciunescu a debutat ca arbitru în Divizia C în 1978, promovând în Divizia A în 1981. Din 1984 a devenit arbitru internațional FIFA.

Cea mai mare realizare din cariera „centralului” a fost că a condus finala Ligii Campionilor din 1995 între Ajax și AC Milan (1-0). Atunci, Porumboiu i-a fost rezervă lui Crăciunescu.

Nicolae Grigorescu și Tudor Constantinescu au completat brigada care a arbitrat finala Ligii Campionilor din 1995.

Porumboiu activat ca arbitru în prima divizie timp de 14 ani și a fost arbitru internațional timp de 11 sezoane.

Citește și

Noul stadion din România  prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul
Liga 2
18:47
Noul stadion din România prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul
Citește mai mult
Noul stadion din România  prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul
Lewandowski în Serie A?  Agentul fotbalistului ar fi început negocierile
Campionate
17:55
Lewandowski în Serie A? Agentul fotbalistului ar fi început negocierile
Citește mai mult
Lewandowski în Serie A?  Agentul fotbalistului ar fi început negocierile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
FIFA Adrian Porumboiu Ion Craciunescu conflict
Știrile zilei din sport
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Diverse
15:31
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Citește mai mult
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Campionate
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique: „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Citește mai mult
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Special
09:45
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Citește mai mult
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Special
13:36
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Citește mai mult
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
16:35
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
16:58
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
16:10
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Europa League
12:41
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Diverse
13:26
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Citește mai mult
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Superliga
14:11
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Citește mai mult
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Europa League
12:14
FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Citește mai mult
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share