Un singur jucător în avion! Delegația Braziliei s-a întors în țară, după eliminarea prematură de la CM 2026. Carlo Ancelotti nu și-a însoțit stafful

Duminică, visul Braziliei de a câștiga din nou Campionatul Mondial a fost spulberat de Norvegia, care s-a impus cu scorul de 2-1 în optimile CM 2026.

Din Delegația sud-americanilor care s-a întors în țară a făcut parte un singur fotbalist!

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Meciul cu Norvegia a fost un coșmar pentru Brazilia. Totul a început cu penalty-ul ratat de Bruno Guimaraes, în minutul 14.

A urmat apoi sclipirea lui Erling Haaland, care a reușit o „dublă”, în minutele 79 și 90. Neymar a înscris tabela cu golul de onoare al brazilienilor, din penalty ('90+10), la ultima sa prezență în tricoul naționalei.

Un singur jucător în avionul care a dus naționala Braziliei la Rio de Janeiro

După eliminarea prematură de la Mondial, jucătorii Braziliei și-au strâns bagajele și au părăsit SUA. Aproape toți au plecat în vacanță, înainte de începerea campionatelor cu echipele de club.

Delegația naționalei conduse de Carlo Ancelotti, formată din membrii staff-ului și ceilalți angajați, s-au întors la Rio de Janeiro.

Singurul fotbalist care a însoțit delegația în drumul spre țara natală este Danilo (34 de ani), fundașul central al lui Flamengo, conform as.com.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Danilo, conform Transfermarkt

În avion s-a aflat și portarul Leo Nannetti (18 ani), jucătorul echipei de juniori a celor de la Flamengo, care nu a făcut parte din lotul convocat pentru turneu, dar s-a antrenat alături de elevii lui Carlo Ancelotti.

Fotbaliștii care joacă în campionatul Braziliei vor beneficia de o săptămână de pauză înainte de a reveni la cluburile lor pentru reluarea sezonului, întrerupt pe durata Campionatului Mondial.

De asemenea, Ancelotti a decis să rămână în Canada, la Vancouver, acolo unde va petrece câteva zile de vacanță.

Evoluțiile lui Danilo la acest Campionat Mondial:

Brazilia - Maroc 1-1 (45 de minute jucate)

Brazilia - Haiti 3-0 (90 de minute jucate)

Scoția - Brazilia 0-3 (90 de minute jucate)

Brazilia - Japonia 2-1 (90 de minute jucate)

Brazilia - Norvegia 1-2 (90 de minute jucate)

75 de selecții a bifat Danilo pentru naționala Braziliei. A marcat un gol și a oferit 6 pase decisive

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