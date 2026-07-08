Cum a surprins Messi Egiptul Decizia luată de căpitanul Argentinei la 0-2. Ce a făcut. Schimbare totală

Leo Messi a fost încă o dată decisiv pentru Argentina: de la 0-2 la 3-2 cu Egipt, în „optimile” Mondialului.

Transformarea căpitanului naționalei albiceleste la 0-2, schimbarea clară de poziție în căutarea spațiilor libere, totul în rândurile de mai jos.

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Argentina a învins Egiptul, întorcând uluitor de la 0-2 și câștigând cu 3-2, trei goluri într-un interval de 13 minute și 15 secunde, între 79 și 90+2.

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Nimic nu ar fi fost posibil însă fără decizia lui Leo Messi, fără schimbarea lui radicală în timpul meciului.

Messi s-a mutat pe extremă la 0-2 . Jocul s-a înclinat spre dreapta

Mai mult de o oră, până la 0-2 (67), căpitanul albiceleste a jucat în special în centru, pe acolo a încercat să pătrundă, dar nu a putut tocmai pentru că egiptenii au aglomerat foarte bine acea zonă, acoperind excelent spațiile.

Jocul lui Messi, central, până la 0-2. Foto: WhoScored.com

La 0-2, „La Pulga” a hotărât să schimbe totul. A realizat că pe mijloc nu există spații și s-a mutat în banda dreaptă, ca veritabil număr 7.

A găsit în sfârșit spațiile libere căutate în confruntarea de la Atlanta.

Jocul lui Messi, pe aripă, după 0-2. Foto: WhoScored.com

Din acel moment, jocul s-a înclinat spre dreapta. Se observă perfect pe grafica WhoScored.com, preluată și de L’Equipe, atingerile lui înainte de 0-2 și după 0-2. Central, înainte, pe extremă, după aceea.

42% din mingile jucate de Argentina au fost pe aripa dreaptă după 0-2, potrivit L’Equipe (pe centru, 30%; pe stânga, 28%)

Toate acțiunile importante ale lui Messi și ale Argentinei au venit de pe aripa dreaptă

Din acel moment, ofensiva sud-americanilor s-a transformat. Trei acțiuni ale lui Messi, lansate din banda dreaptă.

Centrarea la golul lui Romero, de 1-2.

Cursa căpitanului și pasa înapoi la ratarea lui Lautaro Martinez.

Tot de acolo a plecat Leo pentru a finaliza ulterior din careu la 2-2.

Cu doi egipteni la blocaj, Messi a șutat printre ei și a înscris pentru 2-2. Foto: Imago

Pe lângă fazele create de Messi, centrarea lui Lautaro (tot de pe dreapta) pentru Enzo Fernandez la golul victoriei.

Ținta supremă a lui Messi: egalarea lui Fontaine

La final, Leo a început să plângă. „Am simțit că am dezamăgit grupul într-un moment important”, a spus el.

Al doilea penalty ratat la acest Mondial (al 4-lea din 8 la turneele finale) l-a afectat, dar nu l-a făcut să se prăbușească.

Are 8 goluri la CM 2026. Marca scrie de o posibilă performanță „nebună” a lui Messi, ținta recordului de 13 goluri deținut de francezul Just Fontaine de la CM 1958. De 68 de ani.

21 de goluri a marcat Leo Messi la Mondiale, record, două peste Kylian Mbappe

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