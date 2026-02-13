„Bravo, Vassaras!” Adrian Porumboiu, reacție neașteptată între cele două meciuri Universitatea Craiova - FCSB

Cel de-al doilea meci dintre olteni și campioană îl va avea la centru pe Marian Barbu, după ce meciul de joi a fost condus de Horațiu Feșnic

Fostul arbitru FIFA Adrian Porumboiu explică argumentele pe care le are când susține că Barbu e peste Istvan Kovacs

GOLAZO.ro a anunțat în premieră că a doua dispută dintre Universitatea Craiova și FCSB, programată duminică în etapa a 27-a din Liga 1, va fi arbitrată de Marian Barbu.

Adrian Porumboiu: „Cea mai bună decizie”

Alegerea făcută de Kyros Vassaras e comentată de un fost arbitru FIFA, Adrian Porumboiu.

„E cea mai bună decizie. Și eu dacă eram șeful CCA, tot pe Barbu l-aș fi ales. Când e de felicitat grecul ăsta din fruntea comisiei, atunci să-l felicităm: Bravo, Vassaras!”.

Porumboiu argumentează de ce îi place centralul din Făgăraș: „În acest moment, Barbu e mai bun decât Istvan Kovacs. E mai în formă, l-am văzut, are ținută, are un fizic frumos, prestanță, chiar tot ce îi trebuie. Eu anticipez că va avea o ascensiune mare în arbitraj. Și sunt sigur că va arbitra foarte bine la Craiova, duminică. Garantat!

Nu-l văd în nicio tabără, nu l-am văzut să fie atins de cineva, fiindcă un arbitru care e deja luat se vede cu ochiul liber. A mai greșit și el, da, dar una e să greșești, altceva e să faci ce au făcut și mai fac câte unii arbitri”.

Marian Barbu FOTO Sport Pictures

În vârstă de 37 de ani, Barbu e deja la al 6-lea an ca arbitru FIFA și a fost promovat rapid e comisia UEFA în grupele sale valorice. El a primit delegare inclusiv în UEFA Champions League, unde a oficiat la Slavia Praga - Bodo Glimt 2-2, în septembrie 2025.

În actualul sezon a condus nu mai puțin de 5 derby-uri în Liga 1 și Supercupă, în toate având o prestație bună:

FCSB - CFR 2-1 (Supercupă)

U Cluj - CFR 2-2

Dinamo - Rapid 0-2

FCSB - Dinamo 0-0

FCSB - CFR 1-4

Meciul din turul campionatului, dintre FCSB și U Craiova 1-0, a fost unul cu probleme mari pentru centralul de atunci. A oficiat Istvan Kovacs, care a greșit grav de 3 ori, de fiecare dată decizia lui din teren fiind întoarsă după intervenția din camera VAR a lui Sorin Costreie.

12 ani au trecut de la debutul lui Marian Barbu ca arbitru în Liga 1: s-a produs în mai 2014, la meciul Pandurii Tg. Jiu - Corona Brașov 5-0

Barbu are o poziție foarte bună pe plan internațional, unde mai are perspectiva a încă 10 de ani de a arbitra. El a fost remarcat și e unul dintre favoriții unui membru foarte important din Comisia de Arbitri de la UEFA: olandezul Bjorn Kuipers, fost mare central olandez.

FOTO. U Craiova - FCSB 2-2, în Cupa României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport