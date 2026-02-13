„Bravo, Vassaras!” Adrian Porumboiu, reacție neașteptată între cele două meciuri Universitatea Craiova - FCSB +12 foto
Adrian Porumboiu FOTO Sport Pictures
„Bravo, Vassaras!” Adrian Porumboiu, reacție neașteptată între cele două meciuri Universitatea Craiova - FCSB

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 15:55
  • Cel de-al doilea meci dintre olteni și campioană îl va avea la centru pe Marian Barbu, după ce meciul de joi a fost condus de Horațiu Feșnic
  • Fostul arbitru FIFA Adrian Porumboiu explică argumentele pe care le are când susține că Barbu e peste Istvan Kovacs

GOLAZO.ro a anunțat în premieră că a doua dispută dintre Universitatea Craiova și FCSB, programată duminică în etapa a 27-a din Liga 1, va fi arbitrată de Marian Barbu.

Adrian Porumboiu: „Cea mai bună decizie”

Alegerea făcută de Kyros Vassaras e comentată de un fost arbitru FIFA, Adrian Porumboiu.

„E cea mai bună decizie. Și eu dacă eram șeful CCA, tot pe Barbu l-aș fi ales. Când e de felicitat grecul ăsta din fruntea comisiei, atunci să-l felicităm: Bravo, Vassaras!”.

Porumboiu argumentează de ce îi place centralul din Făgăraș: „În acest moment, Barbu e mai bun decât Istvan Kovacs. E mai în formă, l-am văzut, are ținută, are un fizic frumos, prestanță, chiar tot ce îi trebuie. Eu anticipez că va avea o ascensiune mare în arbitraj. Și sunt sigur că va arbitra foarte bine la Craiova, duminică. Garantat!

Nu-l văd în nicio tabără, nu l-am văzut să fie atins de cineva, fiindcă un arbitru care e deja luat se vede cu ochiul liber. A mai greșit și el, da, dar una e să greșești, altceva e să faci ce au făcut și mai fac câte unii arbitri”.

Marian Barbu FOTO Sport Pictures Marian Barbu FOTO Sport Pictures
Marian Barbu FOTO Sport Pictures

În vârstă de 37 de ani, Barbu e deja la al 6-lea an ca arbitru FIFA și a fost promovat rapid e comisia UEFA în grupele sale valorice. El a primit delegare inclusiv în UEFA Champions League, unde a oficiat la Slavia Praga - Bodo Glimt 2-2, în septembrie 2025.

În actualul sezon a condus nu mai puțin de 5 derby-uri în Liga 1 și Supercupă, în toate având o prestație bună:

  • FCSB - CFR 2-1 (Supercupă)
  • U Cluj - CFR 2-2
  • Dinamo - Rapid 0-2
  • FCSB - Dinamo 0-0
  • FCSB - CFR 1-4

Meciul din turul campionatului, dintre FCSB și U Craiova 1-0, a fost unul cu probleme mari pentru centralul de atunci. A oficiat Istvan Kovacs, care a greșit grav de 3 ori, de fiecare dată decizia lui din teren fiind întoarsă după intervenția din camera VAR a lui Sorin Costreie.

12
ani au trecut de la debutul lui Marian Barbu ca arbitru în Liga 1: s-a produs în mai 2014, la meciul Pandurii Tg. Jiu - Corona Brașov 5-0

Barbu are o poziție foarte bună pe plan internațional, unde mai are perspectiva a încă 10 de ani de a arbitra. El a fost remarcat și e unul dintre favoriții unui membru foarte important din Comisia de Arbitri de la UEFA: olandezul Bjorn Kuipers, fost mare central olandez.

FOTO. U Craiova - FCSB 2-2, în Cupa României

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (12).jpg
Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (12).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (1).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (2).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (3).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (4).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (5).jpg
+12 Foto
Universitatea Craiova Adrian Porumboiu arbitru liga 1 Kyros Vassaras fcsb marian barbu
