Furie la FCSB Mihai Stoica atacă arbitrajul: „Ori ai o problemă cu Becali, ori cu continuatoarea Stelei”

Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la arbitrajul din ultimele meciuri jucate de roș-albaștri.

FCSB a remizat, joi, cu Universitatea Craiova (2-2) și a fost eliminată din Cupa României, după ce a încheiat grupa B pe locul 5, cu 4 puncte acumulate.

Oltenii s-au calificat în sferturi, unde vor da peste CFR Cluj. Meciul va avea loc pe 4 martie.

Mihai Stoica, critici la adresa arbitrajului: „Fiecare meci îl jucam cu spatele la zid”

Mihai Stoica și-a exprimat nemulțumirea cu privire la arbitrajul din ultimele meciuri jucate de FCSB: cu Csikszereda (1-0), FC Botoșani (2-1) și cel cu U Craiova (2-2).

„Înainte de a vorbi de prestații, trebuie să vorbesc de ce s-a întâmplat cu domnul Feșnic. Și arbitrajul ăsta se înscrie pe linia ultimelor arbitraje, pe care le-am avut încă de la meciul cu Csikszereda (n.r. - de pe 1 februarie).

Deci noi fiecare meci îl jucam cu spatele la zid. La meciul cu Csikszereda, la debutul lui Matei Popa pe zăpadă, Cristian Moldoveanu din Sfântu Gheorghe inventa lovituri libere. Toată lumea a fost de acord, pe final inventa lovituri libere.

După aia, a urmat meciul cu Botoșani (n.r. - de pe 5 februarie), unde la fel toată lumea a fost de acord că Iulian Călin ne-a refuzat o lovitură de pedeapsă.

Avem probleme, ne-a descompletat echipamentul. S-a destrămat tricoul lui Olaru, de aia nici n-a jucat aseară (n.r. - joi), pentru că n-avea tricou”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Este henț cât soarele din Andaluzia”

Mihai Stoica l-a criticat și pe Horațiu Feșnic, arbitrul din meciul cu Universitatea Craiova de joi, pentru că nu a dictat un henț la preluarea lui Luca Băsceanu, din minutul 54.

„Acum avem din nou o fază în care ori n-ai nicio legătură cu fenomenul, ori ai o problemă cu Gigi (n.r. - Becali), ori ai o problemă cu continuatoarea Stelei, ca să spui că ăla nu e henț.

Este henț cât soarele din Andaluzia. Mai pui și că noi l-am pierdut pe Tănase în primele minute, mai pui și că Olaru n-a putut să joace că n-avea tricou”, a mai declarat Mihai Stoica.

Și Gigi Becali, patronul campioanei, a răbufnit după meci și l-a jignit pe arbitrul Horațiu Feșnic pentru că nu a oprit faza după preluarea jucătorului Craiovei.

U Craiova și FCSB se vor întâlni și duminică, de această dată în campionat, în etapa 27. Partida va începe de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport