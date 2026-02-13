În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

FCSB a acuzat violent arbitrajul lui Feșnic în meciul de joi, reproșându-i că nu a fluierat henț înainte de golul 2 al gazdelor

Pentru duminică, la centru va fi Marian Barbu, dar marea surpriză va fi în camera VAR

Universitatea Craiova - FCSB 2-2, de joi, în Cupa României, a produs un mare scandal în jurul arbitrajului. Campioana a contestat că golul doi marcat de gazde a venit după un henț comis de Băsceanu. Centralul Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue, iar arbitrul VAR, Cătălin Popa, nu a intervenit nici el.

Duminică se va juca al doilea meci direct, de această dată cu o miză mult mai mare: se joacă în campionat, acolo unde Craiova e pe primul loc, iar FCSB e într-o dispută disperată cu alte 5-6 echipe pentru a se califica în play-off.

Cătălin Popa: VAR joi, AVAR duminică

GOLAZO.ro a aflat cine va arbitra acest meci. Iar CCA l-a ales pentru postura de central pe Marian Barbu, care e în acest moment arbitrul numărul 2 al României, primul fiind Istvan Kovacs.

Arbitrul Marian Barbu FOTO Sport Pictures

„Coza e rapidist, a fost în galeria Rapidului”

Surpriza mare vină însă din ce a decis Kyros Vassaras pentru unul dintre cei doi arbitri care vor oficia în camera VAR.

Arbitrul VAR principal va fi Ionuț Coza. Acesta a fost subiectul unor dezvăluiri-acuzații incredibile pe care Dan Alexa le-a făcut în urmă cu 4 ani. Și care spuneau despre Coza că e fan Rapid și că el chiar ar fi făcut parte din galeria giuleștenilor în trecut.

„Arbitrajul a fost o rușine, întreaga manieră. Coza e un arbitru pe care l-am apreciat până azi. E rapidist, a fost în galeria Rapidului. Îmi asum, pentru că e adevărat ce spun”, a declarat Alexa în mai 2021, după ce Rapid a învins-o pe Poli Timișoara, scor 1-0, în finalul play-off-ului din Liga 2.

Arbitrul Ionuț Coza FOTO Sport Pictures

Rapid e în luptă directă cu Universitatea Craiova pentru titlul de campioană. Cele două sunt despărțite de un singur punct: oltenii au 50, giuleștenii 49.

Coza, 46 de ani, a rămas din acest an exclusiv ca arbitru VAR și a fost delegat în 2026 la 4 meciuri în primele 5 etape: CFR - Oțelul 1-0, Farul - Craiova 4-1, UTA-CFR 0-1 și FC Argeș-Hermannstadt 3-1.

FOTO. Faza controversată care a precedat golul doi marcat de Universitatea Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport