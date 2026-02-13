În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR +8 foto
GOLAZO.ro a aflat cine va arbitra meciul U Craiova - FCSB din campionat
Superliga

În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 11:04
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 11:38
  • FCSB a acuzat violent arbitrajul lui Feșnic în meciul de joi, reproșându-i că nu a fluierat henț înainte de golul 2 al gazdelor
  • Pentru duminică, la centru va fi Marian Barbu, dar marea surpriză va fi în camera VAR

Universitatea Craiova - FCSB 2-2, de joi, în Cupa României, a produs un mare scandal în jurul arbitrajului. Campioana a contestat că golul doi marcat de gazde a venit după un henț comis de Băsceanu. Centralul Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue, iar arbitrul VAR, Cătălin Popa, nu a intervenit nici el.

Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?
Citește și
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?
Citește mai mult
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?

Duminică se va juca al doilea meci direct, de această dată cu o miză mult mai mare: se joacă în campionat, acolo unde Craiova e pe primul loc, iar FCSB e într-o dispută disperată cu alte 5-6 echipe pentru a se califica în play-off.

Cătălin Popa: VAR joi, AVAR duminică

GOLAZO.ro a aflat cine va arbitra acest meci. Iar CCA l-a ales pentru postura de central pe Marian Barbu, care e în acest moment arbitrul numărul 2 al României, primul fiind Istvan Kovacs.

Arbitrul Marian Barbu FOTO Sport Pictures Arbitrul Marian Barbu FOTO Sport Pictures
Arbitrul Marian Barbu FOTO Sport Pictures

„Coza e rapidist, a fost în galeria Rapidului”

Surpriza mare vină însă din ce a decis Kyros Vassaras pentru unul dintre cei doi arbitri care vor oficia în camera VAR. 

Arbitrul VAR principal va fi Ionuț Coza. Acesta a fost subiectul unor dezvăluiri-acuzații incredibile pe care Dan Alexa le-a făcut în urmă cu 4 ani. Și care spuneau despre Coza că e fan Rapid și că el chiar ar fi făcut parte din galeria giuleștenilor în trecut.

„Arbitrajul a fost o rușine, întreaga manieră. Coza e un arbitru pe care l-am apreciat până azi. E rapidist, a fost în galeria Rapidului. Îmi asum, pentru că e adevărat ce spun”, a declarat Alexa în mai 2021, după ce Rapid a învins-o pe Poli Timișoara, scor 1-0, în finalul play-off-ului din Liga 2.

Arbitrul Ionuț Coza FOTO Sport Pictures Arbitrul Ionuț Coza FOTO Sport Pictures
Arbitrul Ionuț Coza FOTO Sport Pictures

Rapid e în luptă directă cu Universitatea Craiova pentru titlul de campioană. Cele două sunt despărțite de un singur punct: oltenii au 50, giuleștenii 49.

Coza, 46 de ani, a rămas din acest an exclusiv ca arbitru VAR și a fost delegat în 2026 la 4 meciuri în primele 5 etape: CFR - Oțelul 1-0, Farul - Craiova 4-1, UTA-CFR 0-1 și FC Argeș-Hermannstadt 3-1.

FOTO. Faza controversată care a precedat golul doi marcat de Universitatea Craiova

Galerie foto (8 imagini)

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Tănase, ținta oltenilor FOTO. Mesajul vulgar afișat de un fan la meciul U Craiova - FCSB » Starul campioanei, luat peste picior
Cupa Romaniei
10:35
Tănase, ținta oltenilor FOTO. Mesajul vulgar afișat de un fan la meciul U Craiova - FCSB » Starul campioanei, luat peste picior
Citește mai mult
Tănase, ținta oltenilor FOTO. Mesajul vulgar afișat de un fan la meciul U Craiova - FCSB » Starul campioanei, luat peste picior
„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit”
Cupa Romaniei
10:10
„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit”
Citește mai mult
„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
Universitatea Craiova arbitru liga 1 Kyros Vassaras fcsb var ionut coza marian barbu
Știrile zilei din sport
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Superliga
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Citește mai mult
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Superliga
09:41
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Citește mai mult
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Superliga
13.02
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Citește mai mult
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Superliga
13.02
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat!”
Citește mai mult
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:26
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive”
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală,  în instanțele civile și sportive”
13:06
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
13:23
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
Fanii Stelei, interziși în Ghencea  Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Top stiri din sport
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Cupa Romaniei
13.02
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Citește mai mult
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Superliga
13.02
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Citește mai mult
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Superliga
13.02
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător”
Citește mai mult
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Campionate
13.02
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Citește mai mult
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 19 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share