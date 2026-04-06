„L-au aruncat ca pe o măsea stricată!" Porumboiu, despre drama lui Stanciu: „I-am spus lui Burleanu să intervină" » Suma pentru care ar fi venit în România

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 23:37
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 00:13
  • Adrian Porumboiu (75 de ani) a dezvăluit că i-a cerut lui Răzvan Burleanu (41 de ani) să vorbească cu Dan Șucu (62 de ani), pentru ca acesta să-l transfere pe Nicolae Stanciu (32 de ani) de la Genoa la Rapid, în iarnă.

Porumboiu are o relație apropiată cu Nicolae Stanciu, fotbalistul echipei naționale evoluând la începutul carierei pentru FC Vaslui, echipă patronată la acel moment de fostul arbitru.

Adrian Porumboiu: „Am făcut o intervenție pentru el”

Fostul arbitru a declarat că i-a cerut lui Răzvan Burleanu să vorbească cu Dan Șucu, pentru ca acesta să-l transfere pe Stanciu la Rapid. Acesta susține că demersul său a fost făcut în interesul echipei naționale.

„Vorbesc destul de des cu el și am făcut-o și am făcut o intervenție pe care am crezut-o de bun-simț. L-am sunat pe Burleanu. Și i-am zis: «vedeți că pleacă de la Genoa, acolo unde este proprietar un român».

Și s-a întâmplat un lucru incorect, toată lumea știa că este căpitanul echipei naționale, că avem nevoie de el. Dar l-au aruncat ca pe o măsea stricată. A fost un lucru jenant. Și i-am spus lui Burleanu să facă o intervenție, să vină în România să joace, la Rapid, ținând cont că era același proprietar.

Dar nu, a început cu niște filosofii de trei lei (n.r. Răzvan Burleanu) că el nu interferează cu cluburile, cu Șucu. I-am spus că interferează cu interesul echipei naționale, că e nevoie.

Și zic că avându-l pe Stanciu, poate nu-i băteam pe turci, dar când a intrat s-a văzut că e altceva decât ceilalți doi mijlocași”, a declarat Adrian Porumboiu, conform prosport.ro.

Adrian Porumboiu: „Stanciu a fost dezamăgit”

Porumboiu a mai dezvăluit și că Nicolae Stanciu a fost dezamăgit, după ce a primit un singur telefon înainte de plecarea de la Genoa.

„Probabil și lui Șucu, lui Mircea Crișan i-au plăcut mai mult momentele vesele. Dacă el nu a văzut, Mircea Crișan, alias Șucu, un moment vesel din treaba asta, l-a tratat ca atare. Sunt un pic răutăcios, dar merită.

Nu am intervenit la președintele federației pentru mine. Să știți că Stanciu a fost dezamăgit, mi-a zis că în perioada aia a primit un singur telefon. Te interesezi! Ce face? Cum se simte?

Acum faptele s-au consumat. Eu nu că-l simpatizez pe Stanciu, nu asta e problema, problema este că era nevoie de el și trebuia să fie susținut, să vadă că le plasă. A plecat… și-a luat valea”.

„Dacă primea cât i-au dat lui Moruțan, venea la Rapid”

Fostul finanțator de la FC Vaslui susține că Stanciu ar fi dorit să vină la Rapid, dacă i s-ar fi oferit salariul pe care îl are Olimpiu Moruțan, 500.000 de euro anual.

„El ar fi vrut sigur să vină în România! Dacă primea cât i-a dat lui Moruțan, era la Rapid. Știu asta de la el. Acolo, la Genoa, avea un milion de euro salariu, dar primea doar 500.000, restul era impozit.

Nu era vorba de o sumă imensă, trebuia să vrea cineva să-l aducă, să joace patru, cinci, șase meciuri, avea tonusul respectiv și era altceva.

Făcea un contract până în vară și juca la Rapid, că doar la altă echipă nu putea să-i dea drumul decât la Rapid marele maestru de ceremonii Șucu”, a conchis Adrian Porumboiu.

