„Am învățat din episoadele trecute” Reacția lui Ștefan Baiaram, după ce a ratat primul „11”: „Nu o să mai am astfel de momente” +10 foto
„Am învățat din episoadele trecute" Reacția lui Ștefan Baiaram, după ce a ratat primul „11": „Nu o să mai am astfel de momente"

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 23:32
  • U Craiova - CFR Cluj 2-0. Ștefan Baiaram (23 de ani) a oferit o primă reacție după succesul din etapa #3 a play-off-ului.

Oltenii i-au egalat pe cei de la U Cluj în fruntea clasamentului, iar etapa viitoare vor să facă un pas important spre titlu în meciul direct cu formația lui Bergodi.

U Craiova - CFR Cluj 2-0. Ștefan Baiaram: „Am învățat din episoadele trecute”

Baiaram a început partida ca rezervă, intrând în repriza a doua în locul lui Etim, însă a transmis că a acceptat decizia lui Filipe Coelho.

„O victorie foarte, foarte importantă. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Aveam mare nevoie pentru a ne distanța de CFR. Acum mergem la U Cluj să luăm cele trei puncte și să ajungem pe primul loc.

Mereu am spus că avem jucători cu calitate. Nu are importanță cine e în primul «11». Cum ați văzut și în această seară, colegii mei au calitate și pot să înscrie la orice fază. Mă bucur că au făcut un joc foarte bun și am câștigat”, a declarat Baiaram, la Digi Sport.

Întrebat dacă se aștepta să fie titular, din moment ce a fost convocat recent la echipa națională, Baiaram a răspuns:

„Nu e vorba că n-am fost titular. Mi-a comunicat Mister înainte de meci că nu o să fiu titular. Am acceptat statutul. Decizia e a dânsului. Am învățat din episoadele trecute. Nu o să mai am niciodată astfel de momente. Și, când o să intru, o să încerc să dau 100% pentru echipa mea de suflet”.

Unul dintre momentele la care Baiaram face referire a avut loc în octombrie 2025, la meciul din Conference League cu Noah, scor 1-1, când acesta a fost exclus din lot de Mirel Rădoi, după ce a avut o reacție nepotrivită atunci când a aflat ca va fi rezervă.

La final, atacantul Craiovei i-a transmis un gând bun și lui Mircea Lucescu, aflat în stare critică la spital:

„Toate gândurile mele sunt să se facă bine. Este un om care m-a ajutat extrem de mult, m-a învățat multe lucruri pentru viitorul meu, mi-a făcut debutul la echipa națională. Pe aceste cale, vreau să-i mulțumesc. Sper să se facă bine și să ne revedem cu bine”.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova336
3Rapid331
4CFR Cluj330*
5FC Argeș329
6Dinamo327
*️ - beneficiază de rotunjire

