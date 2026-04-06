„E o echipă mai bună” Daniel Pancu recunoaște superioritatea U Craiova, dar își critică jucătorii: „Orgolii, superficialitate”

U Craiova - CFR Cluj 2-0. Daniel Pancu (48 de ani) a tras primele concluzii după eșecul din etapa #3 a play-off-ului.

CFR Cluj a traversat o formă foarte bună sub comanda lui Daniel Pancu, însă eșecul de luni din Bănie a scăzut considerabil șansele la titlu, ardelenii ajungând la 6 puncte în spatele rivalei U Cluj și al Craiovei, deși au beneficiat de rotunjirea punctelor la finalul sezonului regulat.

La final, tehnicianul formației din Gruia a acceptat superioritatea oltenilor.

„Ne-am pierdut reperele, am făcut multe greșeli, le-am dat spații, a venit și al doilea gol și asta a fost istoria.

Prima repriză cred că a fost echilibrată, cred că am avut și noi șansele noastre, una-două foarte mari, dar și ele venite în urma unor interpretări corecte a ceea ce am pregătit în săptămâna asta, dar e prea puțin, pentru că am venit cu gânduri mari, cu speranțe mari la jocul ăsta.

E al treilea joc, că deja au fost două la egalitate, dar unul pierdut în prelungiri. Astăzi, din nou am pierdut, e clar că Craiova e o echipă mai bună decât noi.

Adversarul e unul puternic. Ocaziile, situațiile noastre au venit în urma interpretării corecte a situațiilor, a fazelor, pentru că sunt foarte puternici când dau jocul în față, sunt foarte agresivi, recuperează, au jucători de mare calitate fizică, la viteză mă refer, te pun în dificultate tot timpul.

Așa pregătisem jocul. Din păcate, la anumite faze de superficialitate, poate, la unii, de orgoliu, mândrie, dar fără a fi responsabili, mă refer la toate mingile astea pierdute prin mijlocul terenului, prin zona asta neutră, n-am făcut altceva decât să le punem în valoare calitățile”, a spus Pancu, la Digi Sport.

Întrebat despre criza de nervi din prima repriză, când a văzut și cartonașul galben, Pancu a transmis:

„A fost o intrare clară cu talpa lui Romanchuk asupra lui Biliboc, nici măcar fault nu a dat. Am văzut-o, era la trei metri de mine, dar nu din cauza asta am pierdut noi astăzi. Apoi m-am calmat, s-a calmat și echipa, asta e”.

VIDEO. Golul marcat de Anzor Mekvabishvili

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 3 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport