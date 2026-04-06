„Nu pot promite că luăm titlul” Filipe Coelho calmează spiritele după victoria cu CFR Cluj: „Punctele vor fi greu de obținut”

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 23:19
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 23:19
  • U CRAIOVA - CFR CLUJ 2-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1.

Ca urmare a victoriei obținute în această seară, Universitatea Craiova a egalat-o la punctaj pe Universitatea Cluj, ocupanta primului loc din Liga 1.

U CRAIOVA - CFR CLUJ. Filipe Coelho: „Am meritat să câștigăm”

„Arătăm că putem concura și că putem suntem pregătiți să jucăm împotriva unor echipe bune. Toate meciurile sunt speciale în acest moment, pentru că este important să jucăm bine și să fim atenți la toate detaliile.

Astăzi poate am fost mai implicat, da, dar pentru că am încercat să ajut echipa, nu pentru că aș fi fost furios sau ceva de genul acesta.

Am făcut o treabă bună și am meritat cele trei puncte. A fost o săptămână dificilă pentru noi, pentru că Isenko este un jucător important, ca și ceilalți.

Cea mai rea parte în fotbal este atunci când jucătorii se accidentează. Isenko este într-un moment greu pentru el și îi dedicăm această victorie”, a declarat Filipe Coelho, la Digi Sport.

Filipe Coelho a fost întrebat și despre suporteri, în condițiile în care Universitatea Craiova a jucat cu aproape 20.000 de suporteri în tribune în această seară:

„Suporterii ne-au împins în direcția corectă, mă fac fericit. Sunt foarte importanți pentru noi. Știu că asta se datorează și faptului că echipa a jucat bine”.

Coelho a vorbit și despre lupta la titlu și a declarat că nu poate promite că Universitatea Craiova va deveni campioana.

„De când am venit aici, de la prima conferință de presă, m-ați întrebat despre titlu și v-am spus că nu pot promite asta.

Cred că este o luptă între șase echipe în acest moment pentru puncte. Vom vedea la final. Desigur, sunt câteva echipe cu mai puține puncte, dar tot este foarte echilibrat.

Toate echipele au arătat deja momente bune în acest sezon. Așa că punctele vor fi greu de obținut și trebuie să încercăm să obținem cât mai mult pentru echipa noastră”, a conchis Filipe Coelho.

VIDEO. Golul înscris de Anzor în U Craiova - CFR Cluj 2-0

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova336
3Rapid331
4CFR Cluj330*
5FC Argeș329
6Dinamo327
*️ - beneficiază de rotunjire

