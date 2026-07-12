Tragedie în lumea moto FOTO. Pilotul Adrian Rus „Sinner” a murit după un accident teribil în timpul unei curse la Brno: luna trecută se gândea la retragere

Pilotul român Adrian Rus „Sinner” a murit, la vârsta de 44 de ani, în urma unui accident produs sâmbătă, pe circuitul de la Brno, în timpul unei etape din Alpe Adria International Motorcycle Championship.

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Tragicul incident s-a petrecut chiar înainte de una dintre cursele clasei Superbike. Victimele sunt Philipp Steinmayr și Adrian Rus.

Adrian Rus „Sinner” a murit după un accident teribil

Philipp Steinmayr, 32 de ani, avea probleme cu motocicleta și a ridicat mâna pentru a le semnala, iar Adrian Rus, care venea din spate și nu văzuse gestul austriacului, nu a mai putut evita impactul. Steinmayr a murit pe loc, iar Rus ulterior, la spital.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Federația Internațională de Motociclism a emis un comunicat în care a confirmat decesul celor doi piloți:

„FIM Europa regretă să confirme că doi piloți și-au pierdut viața în urma unui accident produs sâmbătă, în cadrul Campionatului Internațional de Motociclism Alpe Adria, la Automotodromul din Brno.

În ciuda intervenției imediate a echipelor medicale, Philipp Steinmayr (Austria, 13 august 1993) a decedat din cauza leziunilor suferite în urma accidentului. Adrian Rus (România, 11 august 1982) a fost transportat la spital în stare critică, unde a decedat ulterior din cauza leziunilor suferite.

În urma accidentului, organizatorii au decis să anuleze întregul program rămas al weekendului. Prin urmare, nu vor avea loc cursele programate din Cupa Europei de Supersport 300, Cupa Europei de Supersport 600, Cupa Europei de Superstock 1000 și Campionatul European Feminin.

FIM Europa, Uniunea Motociclistă Alpe Adria, AAcademy (organizator) și Automotodromul Brno își exprimă cele mai sincere condoleanțe familiilor, prietenilor, echipelor și celor dragi ai lui Philipp Steinmayr și Adrian Rus” se arată în comunicat.

Adrian Rus putea evita tragedia

Într-o amplă postare făcută pe pagina sa personală de Facebook, pe 21 iunie, pilotul român afirma că au fost momente în care s-a gândit la retragere, din cauza rezultatelor sub așteptări.

„Primul viraj și era să ies în iarbă. Dar… nu pe exterior, la… interior. Să vă explic. Când vine vorba de pilotajul unei motociclete pe pistă, există niște tehnici aplicabile. Când aplici una, mobra (n.r. motocicleta) face cumva.

Dacă mai aplici încă o tehnică, se accentuează acel ceva. Dacă aplici toată tehnica și mobra răspunde corect… ajungi în iarbă la interior dacă nu ai viteza corespunzătoare. Adică ai intrat prea încet pentru tehnica aplicată.

Sunt greu de explicat cuiva din afară trăirile mele din acea secundă… În ultimii doi ani și jumătate de frustrări și îndoieli asupra abilităților mele de a ști să pilotez o motocicletă de curse, eu ajunsesem inclusiv să mă gândesc la faptul că trebuie să mă retrag … Secunda aia mi-a dat de înțeles că universul poate a zis «Hai, mă, că l-am chinuit destul pe fraier, dă-i aer».

Au urmat 6-7 tururi în care și când greșeam chestii pe care le credeam flagrante, tot mergeam mai tare decât best-ul meu de cu un an înainte”, se arată în postarea făcută de Adrian Rus la aproximativ o săptămână după ce participase la a doua etapă a Alpe Adria International Motorcycle Championship

Ulterior, acesta mărturisea că renumitul pilot Ionel Pascotă l-a făcut să se răzgândească și l-a sfătuit să schimbe motocicleta:

„Ireal. Atenție. Final de sesiune… timpul: 2:00.9. Râdeam și plângeam ca un schizofrenic. Scăzusem 3 secunde față de motocicleta mea, pe care două zile am zis că nu mai știu ce să fac, și 2 secunde față de best-ul meu de anul trecut…

Ajung la boxe. Ionel spune «Ți-am zis că-i mobra de vină…». Ridic viziera: «Sa mă bată mama.. încă două zile cu asta și fac 58.5…jur, ireal!’ Mă opresc aici că dacă mai descriu și cursele, ajunge saga și deja mi-a ieșit un roman foileton”.

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