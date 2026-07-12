„Au jucat cu un om în minus”  Vedeta Angliei, criticată dur de Zlatan Ibrahimovic după meciul cu Norvegia: „Se plimbă pe teren”

Norvegia - Anglia 1-1 (1-2 d. prel.). Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) l-a criticat în termeni duri pe Noni Madueke (24 de ani), după prestația sa sub așteptări din sferturile CM 2026.

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În duelul decisiv cu Norvegia, Thomas Tuchel a decis să-l titularizeze pe Noni Madueke, în locul lui Bukayo Saka, coechipierul său de la Arsenal.

Cu toate acestea, mutarea nu s-a dovedit a fi foarte inspirată.

Zlatan Ibrahimovic, despre Madueke: „Se plimbă pe teren”

Din cauza evoluției sale neconvingătoare, Noni Madueke a fost înlocuit la pauză de Thomas Tuchel. În locul său a intrat chiar Saka.

Zlatan Ibrahimovic, care în prezent este analist la FOX Sports, nu l-a menajat pe fotbalistul englez care a avut doar 28 de atingeri în prima repriză.

„Până acum, Anglia a jucat cu un om în minus”, a spus Ibrahimovic la pauza meciului, conform talksport.com.

Fostul atacant a continuat să-l critice pe Madueke: „Este pe teren și trebuie să spun că de fiecare dată când primește mingea ia decizia greșită. În plus, se plimbă pe teren.

Dacă aș fi Tuchel, l-aș schimba. Nu a făcut absolut nimic în primele 45 de minute. Nici pauza de hidratare nu l-a ajutat… Anglia a jucat cu un om în minus”.

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Noni Madueke, conform Transfermarkt

Cifrele lui Noni Madueke în cele 45 de minute jucate cu Norvegia, conform Sofascore:

28 de atingeri

1/3 centrări corecte

16/16 pase precise

1/3 driblinguri reușite

5 pierderi de posesie

2/4 dueluri la sol câștigate

Tuchel îi vorbește lui Madueke foarte apăsat. Cred că cei doi jucători de bandă sunt cheia acestui meci, pentru că acolo Norvegia pare să aibă cele mai mari vulnerabilități. Stuart Pearce, fostul căpitan al Angliei

Criticile lui Ibrahimovic vin doar la câteva zile distanță după ce antrenorul personal al lui Noni Madueke a precizat că englezul este un fotbalist pe care suporterii „adoră să îl urască”.

„Este încă un jucător în dezvoltare. Își dorește să devină mai bun. Dar dacă te uiți în Premier League, nu sunt mulți jucători de bandă mai direcți decât Noni.

Vrea să progreseze, vrea să se perfecționeze și să devină cea mai bună versiune a sa. Dintr-un motiv sau altul, oamenii adoră să îl urască”, a spus Saul Isaksson-Hurst în emisiunea „Hawksbee and Jacobs”.

43 de meciuri a jucat Noni Madueke în sezonul trecut pentru Arsenal. A marcat 8 goluri și a oferit 4 pase decisive

Evoluțiile lui Madueke la CM 2026:

Anglia - Croația 4-2 (72 de minute jucate, o pasă de gol)

Anglia - Ghana 0-0 (83 de minute jucate)

Anglia - Panama 2-0 (27 de minute jucate)

Anglia - RD Congo 2-1 (61 de minute jucate)

Anglia - Mexic 3-2 (rezervă neutilizată)

Anglia - Norvegia 2-1 (45 de minute jucate)

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