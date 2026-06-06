„O mândrie” Adrian Rus, după ce a înscris cu Țara Galilor: „Asta vrea Mister de la noi”

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. Adrian Rus (30 de ani), marcatorul celui de-al doilea gol al „tricolorilor”, a vorbit la finalul partidei din Ghencea.

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Selecționerul Gheorghe Hagi a obținut prima sa victorie din cel de-al doilea mandat pe banca naționalei, chiar la primul meci în fața propriilor suporteri.

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Adrian Rus: „Este o mândrie să fiu aici”

La finalul partidei din Ghencea, fotbalistul campioanei Universitatea Craiova a vorbit despre gol, despre antrenamentele sub comanda lui Hagi, dar și despre ce va urma la națională.

„Este o victorie grea, muncită, dar a meritat. Am alergat foarte mult, Mister a făcut toate schimbările, a dat șanse tuturor și mă bucur că am primit și eu această șansă după doi ani. Mă bucur că am înscris, dar asta e mai puțin important, contează că am câștigat.

La faze fixe am lucrat mult în ultimele zile, chiar și înainte de meciul cu Georgia. Dacă ai o dinamică bună în careu nu trebuie neapărat să ai talia lor. E important să fim agresivi în careu și să atacăm mingea.

Puteam să facă și dubla tot din pasa lui Matei, mă bucur că am înscris și sper să aducem cât mai multe victorii României. Este o mândrie pentru mine să fiu aici, mă bucur că Mister a contat pe mine.

E o onoare să fiu aici și voi da totul pentru acest tricou de oricâte ori voi fi convocat”.

Mister își dorește de la noi, fundașii, să fim în primul rând fundași, apoi să cerem mingea, să construim și să ne câștigăm duelurile. Dânsul vrea să scoată ce-i mai bun din noi. Adrian Rus

FOTO. Imagini de la România - Țara Galilor, scor 2-1

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