Adrian Șut (27 de ani), mijlocașul lui Al Ain, a ratat șansa de a câștiga primul trofeu în Emiratele Arabe Unite, după înfrângerea cu Al Wahda în finala Cupei Ligii, 0-0 în timpul regulamentar și 2-4 la penalty-uri.

Șut nu trece deloc prin cea mai bună perioadă la Al Ahli. După ce a bifat doar un minut cu Al Ahli și n-a fost în lot cu Al Bataeh, mijlocașul român a început pe bancă și finala Cupei Ligii.

FOTO. Șut a ratat primul trofeu în EAU! Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB!

Tehnicianul Vladimir Ivic l-a trimis pe teren abia în minutul 90+4, pentru ultimele 40 de secunde ale meciului! Pentru că scorul era 0-0 și s-a trecut direct la executarea loviturilor de pedeapsă.

A fost introdus pentru penalty-uri, însă n-a mai apucat să bată. La primele două serii s-au transformat toate lovituri, însă Al Ain le-a ratat pe următoarele două, iar Al Wahda s-a impus cu 4-2.

Ar fi fost primul trofeu pentru Șut în Golf, dar și primul pentru Al Ain după o așteptare de 4 ani.

Șut mai poate câștiga două trofee, Al Ain fiind pe primul loc în Pro League cu 3 etape rămase de jucat. În plus, este calificată în finala Cupei Președintelui, unde o va întâlni pe 22 mai pe Al Jazira.

