RAYO E PRO-PALESTINA   VIDEO  Rațiu și colegii săi, în prim-plan la finalul semifinalei de Conference League

RAYO VALLECANO - STRASBOURG 1-0. Spanioli au adus pe teren steagul Palestinei când au sărbătorit victoria

Echipa la care este legitimat și internaționalul român Andrei Rațiu (27 de ani) a făcut un pas important spre finala Conference League, după victoria din prima manșă a semifinalei cu Strasbourg.

VIDEO. Rayo Vallecano a sărbătorit victoria cu steagul Palestinei

Așa cum se întâmplă la fiecare succes al echipei, jucătorii au sărbătorit alături ultrașii din gruparea Bukaneros. La un moment dat, Ilias Akhomach a sprintat în mulțime pentru a lua un steag al Palestinei.

Special mention to Moroccan international Ilias Akhomach who brought the flag to the field. The entire stadium ended up chanting “Free Palestine.” pic.twitter.com/aAsCp91pQN — Leyla Hamed (@leylahamed) May 1, 2026

Internaționalul marocan născut în Spania l-a așezat pe gazon în fața echipei, în aplauzele publicului, care a început să scandeze „Free Palestine” (n.r. Palestina Liberă), scrie football-espana.net.

Fanii lui Rayo sunt cunoscuți pentru susținerea pe care o arată față de Palestina:

The supporters group Bukaneros of Rayo Vallecano, who won the first leg of the Conference League semi-final, is one of the most prominent supporters of Palestine in football. pic.twitter.com/AKty8C357L — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) April 30, 2026

Nici pentru jucătorul împrumutat de Rayo de la Villarreal nu a fost prima dată când și-a arătat sprijinul pentru Palestina.

Un scenariu similar a avut loc în anul 2023, în timpul unei partide jucate de „Submarinul galben” împotriva echipei israeliene Maccabi Haifa.

UEFA a acordat un minut de reculegere pentru a onora victimele atacului din 7 octombrie, comis de Hamas.

Deoarece minutul de reculegere nu a menționat victimele conflictului dintre Israel și Hamas, Akhomach nu a participat. El și Aissa Mandi au făcut un pas înapoi față de restul jucătorilor, în semn de protest.

Până acum, jucătorul de 22 de ani a evoluat de 15 ori pentru Rayo, marcând un gol și oferind o pasă decisivă.

12 milioane de euro este cota lui Ilias Akhomach

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport