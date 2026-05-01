„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a dezvăluit că nu își dorește ca Cristi Chivu (45 de ani) să facă eventul în Italia, cu Inter.

Inter este aproape să câștige titlul în Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu are un avans de 10 puncte față de Napoli, ocupanta locului secund, cu 4 etape înainte de final.

În plus, „nerazzurrii” s-au calificat și în finala Cupei Italiei, acolo unde vor da peste Lazio, pe 13 mai.

Cristiano Bergodi, mesaj pentru Cristi Chivu: „Sper să nu câștige eventul”

La conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș, Bergodi a anunțat că nu se numără printre cei care îi ține pumnii lui Chivu în câștigarea eventului, iar motivul este unul simplu.

Ca jucător, italianul s-a remarcat la Lazio, formație pentru care a evoluat în peste 150 de partide, în perioada 1989–1996.

„Este mai ușor pentru un român, Cristi Chivu, să facă eventul în Italia cu Inter Milano decât U Cluj eventul în România cu un italian. Măcar un trofeu să câștigăm, vedem Cupa.

Apoi, să punem presiune pe Craiova. Eu sper să nu câștige (n.r. Chivu) eventul, joacă împotriva lui Lazio, echipa mea de suflet. Chivu mi se pare un profesionist foarte bun”, a spus Bergodi, citat de digisport.ro.

Cum ar putea Inter să devină campioană din acest weekend

În runda 35 din Serie A, Inter va da piept cu Parma, într-un meci programat duminică, de la ora 21:45.

Pentru a deveni matematic campioană, gruparea antrenată de Cristi Chivu are nevoie ca unul dintre următoarele scenarii să se îndeplinească:

victorie în meciul de pe „Meazza”

Napoli și AC Milan să nu câștige meciurile cu Como, respectiv Sassuolo

