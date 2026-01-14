„El era cu Barça, eu eram cu Real” Darius Olaru, despre relația cu Adrian Șut, fostul său coleg de la FCSB » Cum s-au înțeles cei doi mijlocași

Darius Olaru (27 de ani) a vorbit despre prietenia cu Adrian Șut (26 de ani), care a plecat, recent, de la FCSB.

Cei doi mijlocași au fost oameni importanți pentru FCSB în ultimele două sezoane și au fost și colegi de cameră.

Adrian Șut a fost transferat în urmă cu câteva zile de Al-Ain, formație din Emiratele Arabe Unite.

Darius Olaru: „El era cu Barça, eu eram cu Real”

După plecarea lui Șut, Olaru a dezvăluit câteva obiceiuri și activități pe care le aveau cei doi mijlocași, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Cine adormea primul?

Eu.

Cine se trezea primul?

Tot eu.

Sforăia vreunul?

Nu.

Cine alegea programul TV? Meci, film, serial?

Eu.

Cine era mai uituc și împrumuta lucruri de la celălalt?

Eu.

Cine punea muzica mai tare?

Eu.

Cine vorbea mai mult la telefon?

Nu vorbeam niciunul la telefon.

Vă contrați, ca fani, la meciuri, la derby-uri internaționale?

Da, el era cu Barça, eu eram cu Real. Și eram cu Inter amândoi. În Anglia le susțineam pe aceleași.

1,4 milioane de euro a plătit Al-Ain pentru transferul lui Adrian Șut, potrivit transfermarkt.com

La Al-Ain au mai evoluat, de-a lungul timpului, și alți doi fotbaliști cu trecut la FCSB: Mirel Rădoi (2011–2014) și Valentin Badea (2011).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport