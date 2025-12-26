„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie”
Alan Shearer/ Foto: IMAGO
„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie”

Alexandru Smeu
Publicat: 26.12.2025, ora 21:07
Actualizat: 26.12.2025, ora 21:07
  • Alan Shearer (55 de ani), fostul mare atacant englez, a criticat decizia Premier League de a programa un singur meci de Boxing Day.
  • Doar Manchester United - Newcastle va avea loc în a doua zi de Crăciun. Meciul este programat cu începere de la ora 22:00.

Alan Shearer, golgheterul all-time din Premier League, n-a fost deloc mulțumit de decizia șefilor din Anglia, care au renunțat la tradiția de Boxing Day pentru acest an.

Alan Shearer, critică decizia Premier League: „Încotro se îndreaptă lumea?”

„Nu-mi vine să cred că există un singur meci a doua zi de Crăciun. Nu-mi amintesc ultima oară când am avut liber de Boxing Day. Chiar și acum, am lucrat mereu.

Am continuat asta și după ce m-am retras, făcând voluntariat pentru Match of the Day (n.r. emisiunea Meciul Zilei).

Dar, Dumnezeu știe de când, anul acesta nu lucrez de Boxing Day. Lucrez pe 27. Pare o nebunie că există un singur meci de Boxing Day, senzația e foarte ciudată.

Încotro se îndreaptă lumea? Restul Europei, precum Germania și Spania, iau pauză. Dar toată viața mea, tot ce am cunoscut vreodată este sportul în jurul Boxing Day. E uimitor că există doar un singur meci.

Marele eveniment din țara asta este sportul de a doua zi de Crăciun. De obicei sunt atât de multe meciuri în și în jurul acestei perioade.

Alan Shearer în perioada Newcastle/ Foto: IMAGO Alan Shearer în perioada Newcastle/ Foto: IMAGO
Alan Shearer în perioada Newcastle/ Foto: IMAGO

Aș fi pierdut fără fotbal în perioada sărbătorilor. Dumnezeu știe cum ar fi dacă n-ar exista unul”, a declarat Alan Shearer, potrivit dailymail.co.uk.

Alan Shearer: „Mi-a plăcut perioada Crăciunului ca jucător”

Fostul atacant a rememorat și amintirile sale ca fotbalist din a doua zi de Crăciun și a susținut că perioada sărbătorilor a fost momentul său preferat ca jucător, deoarece a marcat multe goluri.

„Mi-a plăcut perioada Crăciunului ca jucător.Am văzut o statistică sâmbătă conform căreia decembrie a fost a doua mea lună cu cele mai multe goluri marcate.

Mi-a plăcut această perioadă pentru că nu te poți antrena prea mult, joci și te recuperezi. Mi-a plăcut cât de agitat și aglomerat a fost”, a concluzionat Shearer.

Programul etapei 18 din Premier League

Vineri, 26 decembrie

  • Manchester United - Newcastle / ora 22:00

Sâmbătă, 27 decembrie

  • Nottingham - Manchester City / ora 14:30
  • Arsenal - Brighton / ora 17:00
  • Brentford - Bournemouth / ora 17::00
  • Burnley - Everton / ora 17:00
  • Liverpool - Wolverhampton / ora 17:00
  • West Ham - Fulham / ora 17:00
  • Chelsea - Aston Villa / ora 19:30

Duminică, 28 decembrie

  • Sunderland - Leeds / ora 16:00
  • Crystal Palace - Tottenham / ora 18:30

De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, și până în prezent, recordul pentru cele mai puține meciuri disputate pe 26 decembrie a fost stabilit în 1981, când s-au jucat doar două meciuri.

În schimb, în ​​2014, ultima dată când a doua zi de Crăciun a picat într-o zi de vineri, toate cele 10 meciuri din Premier League s-au jucat în aceeași zi.

Dacă Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day pentru acest an, în ligile inferioare lucrurile decurg normal, ca în anii precedenți.

Premier League Boxing Day alan shearer
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
15:49
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
13:51
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
13:07
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
