„Încotro se îndreaptă lumea?” Decizia Premier League l-a înfuriat pe Alan Shearer: „Pare o nebunie”

- Alan Shearer (55 de ani), fostul mare atacant englez, a criticat decizia Premier League de a programa un singur meci de Boxing Day.
- Doar Manchester United - Newcastle va avea loc în a doua zi de Crăciun. Meciul este programat cu începere de la ora 22:00.
Alan Shearer, golgheterul all-time din Premier League, n-a fost deloc mulțumit de decizia șefilor din Anglia, care au renunțat la tradiția de Boxing Day pentru acest an.
Alan Shearer, critică decizia Premier League: „Încotro se îndreaptă lumea?”
„Nu-mi vine să cred că există un singur meci a doua zi de Crăciun. Nu-mi amintesc ultima oară când am avut liber de Boxing Day. Chiar și acum, am lucrat mereu.
Am continuat asta și după ce m-am retras, făcând voluntariat pentru Match of the Day (n.r. emisiunea Meciul Zilei).
Dar, Dumnezeu știe de când, anul acesta nu lucrez de Boxing Day. Lucrez pe 27. Pare o nebunie că există un singur meci de Boxing Day, senzația e foarte ciudată.
Încotro se îndreaptă lumea? Restul Europei, precum Germania și Spania, iau pauză. Dar toată viața mea, tot ce am cunoscut vreodată este sportul în jurul Boxing Day. E uimitor că există doar un singur meci.
Marele eveniment din țara asta este sportul de a doua zi de Crăciun. De obicei sunt atât de multe meciuri în și în jurul acestei perioade.
Aș fi pierdut fără fotbal în perioada sărbătorilor. Dumnezeu știe cum ar fi dacă n-ar exista unul”, a declarat Alan Shearer, potrivit dailymail.co.uk.
Alan Shearer: „Mi-a plăcut perioada Crăciunului ca jucător”
Fostul atacant a rememorat și amintirile sale ca fotbalist din a doua zi de Crăciun și a susținut că perioada sărbătorilor a fost momentul său preferat ca jucător, deoarece a marcat multe goluri.
„Mi-a plăcut perioada Crăciunului ca jucător.Am văzut o statistică sâmbătă conform căreia decembrie a fost a doua mea lună cu cele mai multe goluri marcate.
Mi-a plăcut această perioadă pentru că nu te poți antrena prea mult, joci și te recuperezi. Mi-a plăcut cât de agitat și aglomerat a fost”, a concluzionat Shearer.
Programul etapei 18 din Premier League
Vineri, 26 decembrie
- Manchester United - Newcastle / ora 22:00
Sâmbătă, 27 decembrie
- Nottingham - Manchester City / ora 14:30
- Arsenal - Brighton / ora 17:00
- Brentford - Bournemouth / ora 17::00
- Burnley - Everton / ora 17:00
- Liverpool - Wolverhampton / ora 17:00
- West Ham - Fulham / ora 17:00
- Chelsea - Aston Villa / ora 19:30
Duminică, 28 decembrie
- Sunderland - Leeds / ora 16:00
- Crystal Palace - Tottenham / ora 18:30
De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, și până în prezent, recordul pentru cele mai puține meciuri disputate pe 26 decembrie a fost stabilit în 1981, când s-au jucat doar două meciuri.
În schimb, în 2014, ultima dată când a doua zi de Crăciun a picat într-o zi de vineri, toate cele 10 meciuri din Premier League s-au jucat în aceeași zi.
Dacă Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day pentru acest an, în ligile inferioare lucrurile decurg normal, ca în anii precedenți.