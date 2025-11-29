Cartonașul mov în Liga 1 Ce reprezintă:  „E primul cartonaș care sancționează asta. Să devină parte din schimbare!”
Cartonașul mov în Liga 1 Ce reprezintă: „E primul cartonaș care sancționează asta. Să devină parte din schimbare!"

  • Liga Profesionistă de Fotbal și Centrul FILIA și-au unit forțele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranță zero față de violența împotriva femeilor.

Cu ocazia campaniei „Respect pe teren. Respect acasă”, jucătorii tuturor cluburilor din Superliga s-au solidarizat cu și au transmis împreună un mesaj împotriva violenței asupra femeilor, informează lpf.ro.

Cartonașul mov în Liga 1: „Primul care sancționează asta”

Astfel, în timpul tuturor meciurilor din etapa #18, pe teren va fi afișat un banner cu mesajul „Stop violenței împotriva femeilor!”.

Campania a luat deja startul la meciul Rapid - Csikszereda 4-1, disputat vineri seară în Giulești.

„Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuim la o lume în care toată lumea trăiește în siguranță și să sancționăm violența la care suntem martori. 

Împreună, demonstrăm că fotbalul este mai mult decât un joc. Este o platformă de solidaritate, respect și responsabilitate.

Ne unim vocile pentru a transmite un mesaj clar: spunem STOP violenței împotriva femeilor. Respectul nu se oprește la fluierul de final” se arată în comunicatul emis de Liga Profesionistă de Fotbal.

Simbolul campaniei, cartonașul mov, este primul cartonaș care sancționează violența împotriva femeilor, oferind acces publicului larg la informații utile pentru victime sau martori.

Campania Respect pe teren. Respect acasă. își propune să ducă mai departe valorile fotbalului: respectul, fair-play-ul și spiritul de echipă, în principii care ne ghidează dincolo de stadion.

Așa cum pe teren nu e loc pentru faulturi dure sau comportamente abuzive, nici în viața de zi cu zi nu trebuie să fie loc pentru violență, frică sau tăcere, notează centrulfilia.ro.

Campanie și în Serie A, împotriva abuzurilor asupra femeilor

În etapa #12 din Serie A, jucătorii, antrenorii, dar și arbitrii au intrat pe teren cu un semn roșu pe față.

Acesta simbolizează o inițiativă a oficialilor italieni de a se opune și a combate orice formă de violență și abuz, fizic sau psihologic, împotriva femeilor.

Campania poartă numele de „Un «roşu» violenţei”.

