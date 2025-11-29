„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre ratările imense ale „câinilor” din actualul campionat.

Deși are parte de un sezon bun, fiind pe locul #4 în clasamentul Ligii 1, formația antrenată de Zeljko Kopic putea fi mai sus în clasament, dacă jucătorii ar fi fost mai inspirați în fața porții.

Ce i-a transmis Zeljko Kopic lui Nicolescu la miezul nopții

Conducătorul clubului din „Ștefan cel Mare” a povestit în cadrul emisiunii Fotbal Show, de la Prima Sport, că antrenorul echipei i-a scris mult după miezul nopții, fiind măcinat de ratările imense ale echipei din acest sezon:

„Am calculat vreo 6-7 puncte pierdute anul ăsta din cauza ratărilor imense. Mi-a dat Kopic mesaj la 2 și jumătate noaptea, că am pierdut prea multe puncte anul ăsta. I-am zis că da, vreo 6”.

Andrei Nicolescu, despre Stipe Perica: „Începe să dezamăgească”

Președintele de la Dinamo a vorbit și despre Stipe Perica, cel care a ratat o ocazie imensă în partida cu Botoșani, după ce a rămas singur cu portarul de la aproximativ 30 metri.

„Aşteptăm mai mult de la el şi cred că şi el aşteaptă mai mult de la el. Trebuie să înţeleagă că trebuie să se lupte puţin prin ceea ce trece el acum. Trebuie să aibă mai multă dorinţă de a reuşi, să nu se lase într-o zonă de confort.

El primeşte şanse, e acolo, cu noi, e un jucător important. Începe să dezamăgească suporterii, oamenii din staff. Asta e periculos. În momentul în care intră pe panta asta, va fi foarte greu să mai iasă din ea.

Se antrenează 10 zile, stă 4-5, se mai antrenează 5, iar stă 3 şi atunci e foarte complicat. Nu ştiu dacă gradul lui de sacrificiu i-ar permite totuşi să treacă peste zilele alea în care vrea să facă pauză”, a mai declarat Andrei Nicolescu.

Președintele „alb-roșiilor” a continuat să vorbească despre Stipe Perica, cel despre care spune că este într-o perioadă proastă din punct de vedere moral:

„Sunt anumiţi jucători care au gradul ăsta de suferinţă, trec peste şi după aceea sunt deodată foarte bine. Sunt jucători care nu trec peste gradul de suferinţă şi aleg să stea într-un pattern în care tot pedalează în gol.

Dacă Perica dădea gol acum (n.r. la Botoșani), căpăta altă încredere şi poate trecea peste. Rezultatele antrenamentelor sunt ceea ce face el pe teren. Din păcate, nu a făcut ce trebuie.

Din cauza faptului că nu are ritm, are o fază pe care îţi e greu să ţi-o explici pentru un atacant de nivelul lui. E greu să înţelegi cum poate să rateze o astfel de fază”.

