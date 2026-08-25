Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Dinamo
Superliga

Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 18:19
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 19:39
  • Pe 1 septembrie va avea loc o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor de la Dinamo.
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În cadrul ședinței se vor schimba procentele deținute în club, iar ACS FC Dinamo, cel mai vechi acționar al societății și asociația controlată de Nicolae Badea, va pierde o parte importantă din cota actuală, așa cum și GOLAZO.ro a informat luna trecută.

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O nouă ședință la Dinamo! Asociația controlată de Nicolae Badea pierde o parte importantă din procente

Clubul Sportiv FC Dinamo București, cunoscut ca „Dinamo-Badea”, entitate aflată în faliment, deține în prezent 7,0319% din Dinamo 1948 SA.

În cazul în care nu își exercită dreptul de preferință și nu contribuie cu peste un milion de euro, participația sa va scădea drastic, până la doar 0,0351%, scrie prosport.ro.

Red&White își va consolida poziția de acționar majoritar. După ce a furnizat 72 de milioane de lei prin aporturi asociate în ultimii ani, societatea urmează să ajungă la peste 88% din acțiunile lui Dinamo. În prezent are 80,77%.

În schimb, Asociația Peluza Cătălin Hîldan își va păstra cota de 12,06%, în contul împrumuturilor acordate clubului în trecut, în valoare de aproape 10 milioane de lei.

Dan Gătăianțu, președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, a venit cu mai multe detalii, conform sursei citate:

„Fiecare acționar are acest drept de preferință. Aici sunt și niște termene pe care noi trebuie să le respectăm. Am avut prima AGA, cu privire la majorare, pe 30 iunie, în care am stabilit numărul de acțiuni care vor fi emise și la ce preț. Ele pot fi subscrise.

După care, în momentul în care această hotărâre a apărut în Monitorul Oficial, iar perioada de subscriere a fost deschisă, conform legii, la o lună.

Acum, la 1 septembrie, noi o să constatăm cine dintre acționari și-a exprimat dorința de a exercita dreptul de preferință și ce acțiuni au rămas nesubscrise, astfel că acționarii, ulterior, pot decide ce se întâmplă cu aceste acțiuni și cine vrea să subscrie.

Red&White își dorește să facă lucrul ăsta, să vedem și opțiunile celorlalți. În principiu este ședința în care se constată cine a subscris, apoi câte acțiuni au rămas și ce se întâmplă cu ele. Aici AGA are competența să decidă. Faptic, vorbim de acțiunile de la ACS FC Dinamo, acolo e miza, cei 7%”.

Cum este împărțit acționariatul de la Dinamo în acest moment:

  • Red&White 2022 Management –  80,77%
  • Asociația Peluza „Cătălin Hîldan” – 12,06%
  • Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo  – 7,03 %
  • Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%
  • Asociația Dinamo- Socios – 0,024%
  • Cionca Andrei Valentin – 0,0068%
  • Sorin Preda – 0,0068%

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