„A emis o declarație în fals” Investigație GOLAZO.ro: Primăria explică de ce a cerut 14,6 milioane de lei înapoi de la echipa retrogradată din Liga 1
Hermannstadt s-a dezintegrat după ce a retrogradat din Liga 1 la finalul sezonului 2025-2026 (foto: Sport Pictures)
Liga 2

„A emis o declarație în fals” Investigație GOLAZO.ro: Primăria explică de ce a cerut 14,6 milioane de lei înapoi de la echipa retrogradată din Liga 1

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 06:45
  • GOLAZO.ro a dezvăluit pe 16 august că Primăria Sibiu i-a cerut AFC Hermannstadt, printr-o notificare transmisă pe 2 iulie, să restituie 14,615 milioane de lei, sumă menționată de administratorul judiciar în cererea de faliment depusă la Tribunalul Sibiu.
  • La solicitarea GOLAZO.ro, Primăria Sibiu a transmis explicații privind notificarea și indică un prejudiciu de 14.215.830 de lei, despre care spune că a fost stabilit de Curtea de Conturi.
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În cererea de faliment depusă la Tribunalul Sibiu, administratorul judiciar al AFC Hermannstadt menționează că Primăria Sibiu a solicitat clubului restituirea sumei de 14.615.000 de lei, reprezentând finanțări acordate în anii precedenți. Motivul: nerespectarea unor reguli privind acordarea acestora.

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Primăria Sibiu explică de ce cere banii înapoi de la AFC Hermannstadt: „A emis o declarație în fals”

La solicitarea GOLAZO.ro, municipalitatea a transmis explicații privind notificarea, invocând o declarație falsă privind datoriile la bugetul local, facturi stornate după decontare și modificarea unor documente financiar-contabile pentru ca cheltuieli neeligibile să devină eligibile.

„Ca urmare a controlului realizat de către Curtea de Conturi în perioada 18 iunie - 9 iulie 2026, s-a constatat faptul că Asociația Fotbal Club Hermannstadt (AFCH) nu era eligibilă pentru acordarea finanțării publice nerambursabile prin Agenda Sport și trebuia exclusă din procedura pentru atribuirea contractelor din cauză că existau neconcordanțe între declarația pe proprie răspundere depusă de solicitant și situația fiscală reală de la momentul depunerii cererii de finanțare”, se arată în comunicatul Primăriei Sibiu.

Concret, AFCH a emis o declarație în fals cu privire la datoriile către bugetul local la momentul depunerii cererii de finanțare Primăria Sibiu, răspuns pentru GOLAZO.ro

„Datoriile către bugetul de stat și local, stinse cu o zi înainte de semnarea contractelor”

Primăria explică și care erau obligațiile solicitantului, potrivit actelor normative și Ghidului solicitantului:

„Precizăm că, în conformitate cu actele normative în vigoare și Ghidul solicitantului pentru obținerea finanțărilor publice, la data depunerii proiectelor solicitatul trebuie să înainteze o declarație pe propria răspundere cu privire la datoriile către bugetul de stat și local, iar la momentul semnării contractului solicitantul trebuie să depună certificate fiscale care atestă lipsa datoriilor”.

În cazul AFC Hermannstadt, municipalitatea susține că situația era diferită la momentul depunerii declarațiilor:

„AFCH avea datorii către bugetul local la data emiterii declarației pe proprie răspundere, pe care le-au stins doar cu o zi înainte de semnarea contractelor atât în anul 2024, cât și în anul 2025”.

Facturi decontate de Primărie, apoi stornate

Primăria Sibiu invocă și constatările Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Sibiu, incluse în raportul Curții de Conturi.

„De asemenea, raportul Curții de Conturi prezintă extrase din controlul Direcției Regională Antifraudă Fiscală Sibiu efectuat la AFCH, prin care s-a constatat faptul ca au fost efectuate achiziții de către AFCH de la diverși furnizori, achiziții care au fost facturate și decontate de către Municipiul Sibiu, iar ulterior facturile au fost stornate total sau parțial, fără să returneze și sumele decontate de Municipiu”.

Municipalitatea susține că verificările au identificat și modificări ale documentelor financiar-contabile.

„De asemenea, s-a constatat că au fost modificate documentele financiar-contabile ale AFCH în ceea ce privește descrierea serviciilor prestate cu scopul de a transforma o cheltuială neeligibilă într-una eligibilă”.

Prejudiciu de 14.215.830 de lei

Potrivit Primăriei Sibiu, Curtea de Conturi a stabilit un prejudiciu de 14.215.830 de lei, reprezentând valoarea finanțărilor publice acordate AFC Hermannstadt în baza contractelor încheiate în perioada 2024-2025, după cum urmează:

  • „Contractul de finanțare nr. 38350/24.05.2024 pentru finanțarea proiectului «Pregătirea și participarea echipei de seniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal» în valoare de 6.203.236 lei;
  • Contractul de finanțare nr. 38349/24.05.2024 pentru finanțarea proiectului «Pregătirea și participarea echipei de juniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Asociația Județeană de Fotbal» în valoare de 500.000 lei;
  • Contractul de finanțare nr. 30807/30.04.2025 pentru finanțarea proiectului «Pregătirea și participarea echipei de seniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal» în valoare de 6.977.594 lei;
  • Contractul de finanțare nr. 30795/30.04.2025 pentru finanțarea proiectului «Pregătirea și participarea echipei de juniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Asociația Județeană de Fotbal» în valoare de 535.000 lei”.

Hermannstadt n-a plătit, Primăria se înscrie la masa credală pentru 14,615 milioane de lei

Potrivit Primăriei Sibiu, AFC Hermannstadt se va înscrie la masa credală cu suma de 14,615 milioane de lei.

„Termenul acordat AFC Hermannstadt pentru a restitui sumele respective a fost de 15 zile de la data notificării, aceasta fiind transmisă în data de 2 iulie 2026.

Asociația nu a efectuat plata până la termenul limită și a contestat Notificarea de plată emisă de Primăria Municipiului Sibiu.

În contextul solicitării de intrare în faliment a AFC Hermannstadt, Municipiul Sibiu se va înscrie la masa credală, pentru recuperarea prejudiciului”.

Finanțări de 5 milioane de euro în ultimii 5 ani

Potrivit datelor transmise de Primăria Sibiu, AFC Hermannstadt a beneficiat de finanțări de 24,954 milioane de lei în perioada 2021-2025:

  • 10.738.368,42 lei în 2021-2023,
  • 14.215.830 de lei în 2024-2025.

Ceea ce înseamnă echivalentul a circa 5 milioane de euro.

Pentru perioada 2021-2023, Primăria Sibiu menționează că, din finanțările de 10,738 milioane de lei acordate AFC Hermannstadt, clubul a decontat 9,670 milioane de lei.

Datorii curente de 3,1 milioane de euro

Administratorul judiciar susține în cererea de intrare în faliment a AFC Hermennstadt că, începând cu 1 iunie 2026, situația financiară a clubului s-a deteriorat semnificativ, fiind acumulate datorii curente mai vechi de 90 de zile, în valoare de peste două milioane de euro.

La 5 iunie 2026, Hermannstadt avea, potrivit raportului administratorului judiciar, datorii curente în valoare totală de 15,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro.

  • 6,879 milioane de lei către bugetul de stat;
  • 3,035 milioane de lei către angajați și sportivi;
  • 5,638 milioane de lei către furnizori.

Retrogradarea în Liga 2 a schimbat radical situația

Din cauza problemelor financiare acute, Hermannstadt nu s-a mai înscris în Liga 2. Raportul administratorului judiciar identifică retrogradarea în Liga 2, după barajul pierdut cu FC Voluntari, drept principalul factor care a provocat criza financiară.

Hermannstadt nu mai poate încasa aproximativ 8,05 milioane de lei, sumă calculată la nivelul anului 2025 și reprezentând drepturi de televizare din Liga 1.

În plus, Primăria Sibiu nu mai acordă finanțarea de 7,7 milioane de lei prevăzută prin Agenda Sportivă 2026. Banii erau condiționați de participarea echipei în prima ligă.

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