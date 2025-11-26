Suferință cumplită Un mare antrenor nordic, maladie necruțătoare: „Vorbește greu”. Legătura cu România

Age Hareide, 72 de ani, ex-selecționer al Norvegiei, Danemarcei și Islandei, a fost diagnosticat cu cancer la creier. Fiul său a spus în ce stare este tehnicianul.

La ultima reuniune a naționalei Norvegiei, la mijlocul lunii, când a câștigat a doua oară în fața Italiei, 4-1, și s-a calificat direct la Campionatul Mondial, selecționerul scandinavilor a vorbit puțin despre Age Hareide.

„Este grav bolnav”, a spus Stale Solbakken, fără a da alte detalii. Presa locală a aflat ce se întâmplă cu fostul tehnician.

Hareide a fost campion în 3 țări și selecționer la 3 naționale

În vârstă de 72 de ani, Hareide e un antrenor care a influențat mult fotbalul nordic în ultimele două decenii.

Campion în trei țări, Suedia (Helsingborgs 1999 și Malmo 2014), Danemarca (Brondby 2002) și Norvegia (Rosenborg 2003), norvegianul a pregătit trei naționale din această regiune a Europei.

Norvegia: 1 ianuarie 2004 - 8 decembrie 2008.

Danemarca: 1 martie 2016 - 31 iulie 2020.

Islanda: 14 aprilie 2023 - 25 noiembrie 2024.

866 de meciuri a avut Age Hareide în carieră: 414 victorii, 212 egaluri, 240 de înfrângeri

Exact în urmă cu un an, pe 26 noiembrie 2024, a anunțat că se retrage.

Hareide a făcut două egaluri cu „tricolorii”. A fost la tragerea Euro de la București

Hareide a înfruntat de două ori România, în ambele meciuri cu naționala daneză, în preliminariile Mondialului din 2018.

A făcut egal de fiecare dată, chiar dacă „tricolorii” aveau alt selecționer.

25 martie 2017, Cluj: 0-0. Christoph Daum era pe banca naționalei noastre.

8 octombrie 2017, Copenhaga: 1-1. Cosmin Contra, la a doua partidă cu România.

Age Hareide, în timpul meciului Danemarca - România 1-1. În dreapta, Cristi Ganea, fundașul stânga al „tricolorilor” la Copenhaga Foto: Imago

În finalul campaniei, Danemarca lui Hareide a încheiat pe locul 2 în grupă (Polonia s-a calificat direct la CM, de pe prima poziție) și a obținut biletul pentru Mondial după 0-0 (a) și 5-1 (d) cu Irlanda în baraj.

Pe 1 decembrie 2019, Age s-a întors în România pentru a participa la tragerea la sorți a Campionatului European din 2020, organizată la București.

A aflat adversarele „vikingilor” la turneul final, Finlanda, Rusia și Belgia, dar pandemia a amânat Euro cu un an și, cum contractul său a expirat în iulie 2020, la CE a participat Kasper Hjulmand, în 2021.

Hareide luptă de cinci luni cu cancerul

Acum, Hareide trece printr-o perioadă critică. Fiul său, Bendik, a dezvăluit pentru NRK suferința antrenorului.

A fost diagnosticat în iulie 2025 cu cancer la creier, a fost supus șase săptămâni unor ședințe agresive de radioterapie și momentan face chimioterapie.

În ianuarie, va afla cum a răspuns organismul tratamentului.

„Poate vorbi, dar vorbește greu, efect al maladiei și al medicamentelor. Este însă pe deplin conștient”, a spus Bendik Hareide.

