„Ce nu are Steaua” Belodedici, comparație între Steaua Roșie și FCSB, căreia îi spune tot Steaua

- Miodrag Belodedici, 61 de ani, a fost primul jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite: Steaua (1986) și Steaua Roșie (1991).
- Fostul mare apărător a făcut o paralelă între galeriile celor două echipe care i-au marcat cariera.
- Steaua Roșie - FCSB se va juca joi, de la ora 22:00, în Europa League, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.
Pentru Miodrag Belodedici, Steaua și Steaua Roșie înseamnă cea mai frumoasă parte a carierei.
Belodedici, dublă în Cupa Campionilor cu Steaua și Steaua Roșie
Mai mult de un deceniu în total: 9 ani la București în roș-albastru, în două perioade (1982-1988 și 1998-2001), începutul și sfârșitul său în fotbal, și alți trei în roș-alb la Belgrad, între 1989 și 1992, după ce a fugit de „regimul Ceaușescu”.
Elegantul stoper a fost primul jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipei diferite. A câștigat de fiecare dată finala la loviturile de departajare.
- 1986 (Sevilla, „Ramon Sanchez-Pizjuan”): Steaua - Barcelona 0-0, 2-0 la penalty-uri.
- 1991 (Bari, „San Nicola”): Steaua Roșie - Marseille 0-0, 5-3 la 11 metri.
Belodedici: „Fanii Stelei Roșii, campioni mondiali. La Steaua, nu erau la fel de gălăgioși”
Înaintea meciului direct, Steaua Roșie - FCSB, joi seară, pe „Marakana”, în faza principală de Europa League, Belodedici a făcut o comparație între galeriile celor două echipe. Una este mult deasupra celeilalte.
„Delije sunt campioni mondiali. Pe vremea când jucam eu, nu existau alții mai buni. Oriunde intram pe teren, simțeam vântul în spate”, i-a descris pe fanii belgrădeni pentru cotidianul sârb Sportski Zurnal.
Când ieșeam din vestiar, chiar înainte de faimosul tunel, simțeam vuietul suporterilor noștri. Ne-au dat mereu putere și curaj. Au fost întotdeauna marca Stelei Roșii Miodrag Belodedici, fost jucător la Steaua și Steaua Roșie
Din perspectiva sa, galeria sârbă o depășea clar pe cea a Stelei: „Nici când jucam eu la Steaua, fanii noștri nu erau la fel de gălăgioși și nu cântau ca Delije. Asta nu are Steaua”.