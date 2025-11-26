„Ce nu are Steaua” Belodedici, comparație între Steaua Roșie și FCSB, căreia îi spune tot Steaua
Miodrag Belodedici, duel cu Bernd Schuster la Steaua - Barcelona 2-0, în finala CCE din 1986 Foto: Imago
„Ce nu are Steaua” Belodedici, comparație între Steaua Roșie și FCSB, căreia îi spune tot Steaua

  • Miodrag Belodedici, 61 de ani, a fost primul jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite: Steaua (1986) și Steaua Roșie (1991). 
  • Fostul mare apărător a făcut o paralelă între galeriile celor două echipe care i-au marcat cariera. 
  • Steaua Roșie - FCSB se va juca joi, de la ora 22:00, în Europa League, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. 

Pentru Miodrag Belodedici, Steaua și Steaua Roșie înseamnă cea mai frumoasă parte a carierei.

Belodedici, dublă în Cupa Campionilor cu Steaua și Steaua Roșie

Mai mult de un deceniu în total: 9 ani la București în roș-albastru, în două perioade (1982-1988 și 1998-2001), începutul și sfârșitul său în fotbal, și alți trei în roș-alb la Belgrad, între 1989 și 1992, după ce a fugit de „regimul Ceaușescu”.

Belodedici, în finala CCE câștigată cu Steaua Roșie pe „San Nicola” din Bari Foto: Imago Belodedici, în finala CCE câștigată cu Steaua Roșie pe „San Nicola” din Bari Foto: Imago
Belodedici, în finala CCE câștigată cu Steaua Roșie pe „San Nicola” din Bari Foto: Imago

Elegantul stoper a fost primul jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipei diferite. A câștigat de fiecare dată finala la loviturile de departajare.

  • 1986 (Sevilla, „Ramon Sanchez-Pizjuan”): Steaua - Barcelona 0-0, 2-0 la penalty-uri. 
  • 1991 (Bari, „San Nicola”): Steaua Roșie - Marseille 0-0, 5-3 la 11 metri.

Belodedici: „Fanii Stelei Roșii, campioni mondiali. La Steaua, nu erau la fel de gălăgioși”

Înaintea meciului direct, Steaua Roșie - FCSB, joi seară, pe „Marakana”, în faza principală de Europa League, Belodedici a făcut o comparație între galeriile celor două echipe. Una este mult deasupra celeilalte.

25 este locul
ocupat de Steaua Roșie după 4 etape în Europa League (4 puncte, golaveraj 3-5). FCSB e pe 31, cu 3 puncte (3-7). Ambele sunt acum în afara zonei calificării (1-24)

„Delije sunt campioni mondiali. Pe vremea când jucam eu, nu existau alții mai buni. Oriunde intram pe teren, simțeam vântul în spate”, i-a descris pe fanii belgrădeni pentru cotidianul sârb Sportski Zurnal.

Fanii Stelei Roșii au aprins peluza belgrădeană Foto: Imago Fanii Stelei Roșii au aprins peluza belgrădeană Foto: Imago
Fanii Stelei Roșii au aprins peluza belgrădeană Foto: Imago
Când ieșeam din vestiar, chiar înainte de faimosul tunel, simțeam vuietul suporterilor noștri. Ne-au dat mereu putere și curaj. Au fost întotdeauna marca Stelei Roșii Miodrag Belodedici, fost jucător la Steaua și Steaua Roșie

Din perspectiva sa, galeria sârbă o depășea clar pe cea a Stelei: „Nici când jucam eu la Steaua, fanii noștri nu erau la fel de gălăgioși și nu cântau ca Delije. Asta nu are Steaua”.

