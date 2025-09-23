„Asta lipsește la Inter” Cristi Chivu nu l-a convins pe Fabio Capello » Ce spune președintele clubului despre român

Fabio Capello (79 de ani), legendar antrenor italian, a criticat dur evoluția „nerrazzurilor” cu Cristi Chivu (44 de ani) pe bancă.

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, crede că românul se va impune pe „Giuseppe Meazza”.

Fabio Capello a urmărit atent evoluția celor de la Inter Milano cu Cristi Chivu pe banca tehnică și a tras primele concluzii.

Fabio Capello, critică la adresa lui Cristi Chivu

Fostul antrenor crede că românul nu a adus schimbări în sistemul de joc al celor de la Inter, ci urmează strategia pe care a folosit-o Simone Inzaghi.

„ Deocamdată, putem spune că vedem Interul lui Inzaghi cu Chivu pe bancă. Joacă instinctiv, dar este foarte structurat (n.r.- sistemul de joc).

Le lipsește puțină creativitate. În față, nu e nimeni capabil să intre în duel cu adversarii. O veche problemă din trecut.

Unii jucători de la Inter, precum Barella, Dumfries, Dimarco sau Calhanoglu, sunt încă sub ritmul maxim. Când vor reveni la 100%, Inter poate deveni echipa care a fost dintotdeauna”, a declarat Fabio Capello, potrivit sempreinter.com.

L-am avut la Roma și îl cunosc bine. Era un fundaș central elegant, alert și inteligent. Un lider înnăscut; vorbea puțin, dar toată lumea îl asculta. Acum trebuie să introducă treptat ceva nou pentru a se diferenția de abordarea anterioară Fabio Capello, despre Cristi Chivu

Giuseppe Marotta cere răbdare pentru Cristi Chivu: „Este natural să existe niște dificultăți”

Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter, a vorbit despre evoluția lui Inter cu Cristi Chivu pe bancă. Oficialul „nerrazzurilor” îi oferă în continuare credit românului.

„A fost abia la a patra etapă de meci și am jucat deja unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului în deplasare (n.r. - înfrângerea cu Juventus, scor 3-4), așa că trebuie să avem răbdare.

A avut loc o schimbare de antrenor, este normal să întâmpinăm unele dificultăți, dar trebuie să rămânem foarte calmi. Suntem convinși că valorile echipei și ale antrenorului vor fi suficiente pentru a ne readuce acolo unde ne dorim să fim.

Suntem foarte încântați că am pus în valoare două talente din academia noastră: Cristian Chivu , care a antrenat timp de șase sezoane și a obținut succese semnificative la Primavera, și Francesco Pio Esposito. Este un lucru care ne face mândri, trebuie să avem curajul să lansăm tineri.

Este important să le oferim tinerilor jucători un start bun. În ultimii ani, chiar și cluburile mari au adoptat această politică, acești tineri reprezintă viitorul cluburilor, dar și al echipei naționale”, a spus Marotta, citat de internazionale.fr.

De la începutul sezonului, Inter a câștigat trei meciuri și a pierdut de două ori. Unul dintre succese a fost înregistrat în Liga Campionilor, unde italienii s-au impus împotriva celor de la Ajax, 2-0.

În Serie A, Inter are 6 puncte în 4 partide disputate și se află pe poziția 10.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport