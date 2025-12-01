Ajax - Groningen, suspendat VIDEO: Scene incredibile pe stadionul „Johan Cruyff” » Arbitrul a oprit de două ori meciul din cauza fanilor! Decizia Federației +10 foto
Foto: IMAGO
Ajax - Groningen, suspendat VIDEO: Scene incredibile pe stadionul „Johan Cruyff” » Arbitrul a oprit de două ori meciul din cauza fanilor! Decizia Federației

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 14:19
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 14:19
  • Meciul dintre Ajax și Groningen de duminică a fost suspendat definitiv după ce fanii gazdelor au aprins torțe și au aruncat cu artificii pe teren.
  • Fanii lui Ajax au recurs la acest gest ca omagiu pentru un suporter al echipei care a decedat la finalul lunii octombrie.

Fanii lui Ajax din gruparea F-Side au fost resposabili pentru „spectacolul” început în minutul 6 al partidei din etapa 14 din Eredivisie.

Jocul a fost reluat după 40 de minute de așteptare și suspendat definitiv, mai apoi, de arbitrul Bas Nijhuis atunci când „focul” a fost reaprins.

A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis

FOTO. Meciul dintre Ajax și Groningen a fost suspendat definitiv

În minutul 6, la scorul de 0-0, fanii lui Ajax din sectorul F-Side au aprins torțe și au aruncat cu artificii pe teren în semn de omagiu pentru Patrick „Paddy” Overeem.

Patrick Overeem a fost un membru al F-Side și a decedat la sfârșitul lunii octombrie, la vârsta de 29 de ani, într-un accident nautic în zona portuară a orașului Amsterdam, scrie telegraaf.nl.

Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official
Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official

Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Franceat
+10 Foto
Arbitrul Bas Nijhuis a oprit inițial meciul și, după 40 de minute de așteptare în care fumul s-a risipit, jocul s-a reluat.

Cu toate acestea, fanii lui Ajax au continuat să arunce cu artificii, iar „centralul” a decis să oprească definitiv partida.

După prima întrerupere a meciului, arbitrul Bas Nijhuis a oferit o primă reacție cu privire la cele întâmplate pe arena „Johan Cruyff”:

„Tocmai am discutat și ceea ce se întâmplă aici nu este acceptabil. Torțele în tribune sunt deja de neconceput, dar dacă vreți să vă loviți propriii jucători în ochi, continuați așa.

Vom încerca să ieșim din nou pe teren după ce fumul se va risipi și mizeria va fi curățată. Dacă se va repeta, vor exista alte consecințe. Puteți ghici care vor fi acestea. Atunci vom merge la vestiare.

Dacă, în calitate de suporteri, doriți să vă prejudiciați propria echipă, continuați cu această mascaradă. Este pur și simplu scandalos. Se trage cu arme pe teren. Acest lucru nu mai are nimic de-a face cu fotbalul”, a declarat Bas Nijhuis pentru ESPN.

Arbitrul a vorbit și după ce a oprit meciul a doua oară: „Nu vreau să-mi asum această responsabilitate. Nu mi se pare sigur, dar primarul Amsterdamului (n.r. Femke Halsema) trebuie să-și dea acordul. Pentru că ea este responsabilă pentru siguranța din afara stadionului”.

Ajax - Groningen se va relua marți

După ce a fost suspendat duminică seară, meciul dintre Ajax și Groningen se va relua marți, de la ora 14:30, dar fără spectatori.

Clubul gazdă și-a prezentat scuzele, ulterior, față de toți cei care au fost afectați de suspendarea meciului. Directorul financiar al echipei, Shashi Baboeram Panday, a precizat:

„Noi, cei de la Ajax, considerăm acest lucru scandalos. Ne distanțăm categoric de acest comportament necorespunzător.

Știam că, pentru a doua oară în scurt timp, a murit un fan cunoscut. La începutul acestei luni, meciul nostru împotriva echipei Heerenveen a fost întrerupt din cauza numeroaselor artificii aprinse în memoria unui fan decedat. Am luat măsuri suplimentare, dar acestea nu au avut efectul scontat.

Vom studia, desigur, imaginile camerelor de supraveghere pentru a încerca să identificăm făptașii și, în plus, vom investiga prin alte metode cine este responsabil pentru acest incident.

Dacă acest lucru va duce la identificarea făptașilor, vom lua măsurile corespunzătoare. Suntem în permanență în contact cu stadionul «Johan Cruyff» pentru a preveni astfel de incidente. Vom continua să facem acest lucru”, a declarat Shashi Baboeram Panday pentru ESPN, conform sursei citate.

Reacția Federației Olandeze de Fotbal

Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) a transmis că suporterii responsabili pentru artificiile aruncate pe teren vor fi sancționați.

„Siguranța jucătorilor și a tuturor celor care trebuie să-și facă treaba pe teren și în jurul acestuia nu poate fi garantată.

Înțelegem foarte bine dezamăgirea majorității suporterilor binevoitori ai Ajax și a suporterilor FC Groningen care au făcut deplasarea.

Cei care fac acest lucru nu vin pentru meci sau pentru fotbal. Desigur, acest lucru are consecințe. Cei care aprind artificii vor primi o amendă de 450 de euro și o interdicție de a intra pe stadion între 18 și 60 de luni. Dar, mai presus de toate, este trist pentru cei care își susțin clubul, suporterii adevărați”, a transmis Federația Olandeză de Fotbal.

Directorul lui Groningen: „Vom discuta cu Federația în această privință”

Directorul general al lui Groningen, Frank van Mosselveld, a precizat că se așteaptă ca Federația Olandeză de Fotbal să amâne meciul cu Excelsior de vineri, în contextul în care partida cu Ajax va fi reluată marți.

„Este clar că, dacă ne întoarcem la Groningen cu autobuzul în miezul nopții, nu este de dorit ca acest meci să fie reluat rapid.

Nu depinde de noi, ci de municipalitatea Amsterdam. Preferăm să ne pregătim din nou în mod optim pentru acest meci, care va avea loc marți sau miercuri.

Dacă ar fi după noi, acest lucru ar avea influență și asupra meciului de vineri. Nu noi decidem acest lucru, vom discuta cu Federația în această privință”, a declarat directorul lui Groningen.

În acest moment, Ajax și Groningen se află pe locurile 6, respectiv 7 în Eredivisie, cu 21 de puncte fiecare.

olanda suspendare FANI AJAX groningen
