Ionuț Radu, vinovat pentru înfrângere FOTO+VIDEO: Spaniolii nu au avut milă de portarul român, după gafa decisivă din La Liga: „Asta trebuia să facă”

Celta Vigo - Espanyol 0-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul gazdelor, a comis o greșeală imensă la golul marcat de Kike Garcia (36 de ani).

În duelul din etapa 14 din La Liga, Ionuț Radu a fost integralist și, când mai erau doar câteva minute până la final, a făcut o eroare colosală, care i-a provocat Celtei a patra înfrângere din campionat.

FOTO. Greșeală imensă comisă de Ionuț Radu în Celta Vigo - Espanyol 0-1

În minutul 85 al meciului, Espanyol a beneficiat de un corner. Edu Exposito s-a dus la colțul terenului și a centrat puternic în fața porții.

La colțul scurt a apărut Kike Garcia, jucător intrat pe teren în minutul 60, care a reluat mingea cu capul, pe spate, spre poarta apărată de Ionuț Radu.

Românul nu a reușit să prindă balonul și acesta a trecut de linia porții. Când a realizat ce s-a întâmplat, Radu a împins mingea înapoi în careu. Dar era deja prea târziu.

Astfel, Espanyol a marcat unicul gol al partidei și a obținut trei puncte grație cărora ajunge la cota 24 și urcă pe locul 6 în clasamentul din La Liga.

Ionuț Radu a primit nota 4, cea mai mică din întrega echipă. Presa spaniolă a vorbit despre evoluția românului și a scris că „Are o mare parte din vină pentru golul lui Kike Garcia. Ar fi trebuit să reacționeze mai repede”.

Sofascore i-a dat 5,9 lui Radu, de departe cea mai mică notă dintre jucătorii de la Celta Vigo. Media echipei a fost 6,61.

VIDEO. Celta Vigo - Espanyol 0-1

După această înfrângere, Celta Vigo se află pe locul 12 în La Liga, cu 16 puncte.

Ionuț Radu a fost desemnat jucătorul lunii la Celta Vigo

Recent, suporterii celor de la Celta Vigo au fost invitați de club să voteze cel mai bun jucător al echipei în luna octombrie.

Cu acest prilej, fanii și-au arătat susținerea față de Ionuț Radu, care a fost desemnat câștigător, clasându-se peste căpitanul Iago Aspas și Pablo Duran, care a marcat două goluri în octombrie.

„Au fost niște luni minunate. Când începi o experiență nouă, te gândești la lucrurile bune și la cum vrei să meargă lucrurile. Mă bucur că a mers mai bine decât mă așteptam.

Primul lucru pe care l-am văzut în vestiar când am ajuns au fost Premiile Estrella Galicia ale lui Iago, are mai multe, și m-am gândit că ar fi frumos să primesc și eu unul”, a spus portarul român, potrivit sport.es.

17 meciuri a jucat Ionuț Radu în acest sezon la Celta Vigo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport