Cristi Balaj
Diverse

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 11:57
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 12:22
  • Cristi Balaj (54 de ani) a vorbit despre subiectul care a stârnit multiple discuții în ultimele săptămâni în sportul românesc.
  • Fostul arbitru e de părere că „Legea Novak”, trecută recent de Camera Deputaților, nu va fi promulgată, existând riscul să atragă sancțiuni severe din partea Uniunii Europene.

„Ordinul Novak” a trecut în urmă cu două săptămâni de votul Camerei Deputaților, urmând să fie integrat în Legea Sportului, dacă va fi promulgat de președintele Nicușor Dan.

Ulterior, oficialii mai multor cluburi din Liga 1, printre care Rapid, U Craiova, Dinamo sau Oțelul Galați, s-au opus legii.

Cristi Balaj: „100%, Legea Novak nu va trece”

Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, e de părere că legea care le-ar impune cluburilor să utilizeze minimum 40% sportivi români pe teren nu va fi adoptată, pentru că ar putea atrage sancțiuni aspre din partea UE.

„Legea nu va trece. 100% nu va trece. Nu va fi promulgată. E lăudabilă intenția și dorința celor care și-au îndreptat atenția către sport. Vorbim de fotbal acum. E lăudabilă dorința de a avea cât mai mulți jucători români în echipă.

Ca să ajungem acolo trebuie să vedem ce să facem ca acești jucători să merite. Ca să fii bun trebuie să evoluezi, dar competiție există și în liga a doua. Dacă demonstrează 100%, vor ajunge să joace în Superligă sau chiar mai mult. La CFR am adus jucători din liga a doua.

Ca să ajungem la rezultate trebuie să investim în copii și juniori. Se investesc bani la toate disciplinele. La fotbal jucătorii care sunt în componența echipelor naționale provin de la CFR, FCSB, Farul, Craiova sau Rapid și, din păcate, acestea nu beneficiază de sprijinul statului. Și nu e corect. Sunt mulți jucători buni la aceste cluburi. Părinții își doresc să joace în cupele europene și se orientează spre echipele din play-off. Din păcate, majoritatea nu beneficiază de bani publici”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

În continuare, Balaj a vorbit despre modul în care UE ar putea „taxa” România pentru această lege.

„Președintele analizează legile. Întoarce foarte multe dintre ele. Multe nu sunt promulgate.

Știu că și în Franța și în Spania s-au vrut astfel de propuneri (n.r. similare cu Legea Novak). Au fost aspru sancționate de Uniunea Europeană, întrucât se îngrădește dreptul la muncă în spațiul european.

Sancțiuni aspre! Nu poți să interzici participarea lor. Sunt convins că se va revizui această lege”, a mai preciziat fostul aribtru.

Cristi Balaj: „Cluburile pot fi premiate dacă folosesc mai mulți români”

În plus, Balaj a venit și o soluție în acest sens, prin care statul poate sprijini totuși sportul românesc.

„La CCR poate să fie trimisă pentru a se stabili dacă e neconstituțională. E bine că e dorință din partea politicului pentru a se ajunge la rezultate mai bune în sport. Trebuie să găsim cadrul legal. Din punctul meu de vedere trebuie să investim în copii.

Există o soluție foarte simplă dacă statul chiar vrea să ajute. Cluburile, chiar dacă sunt sau nu profesioniste, pot fi premiate dacă folosesc mai mulți jucători români sau jucători tineri. Așa e în Ungaria. Cluburile primesc sume importante dacă folosesc jucători tineri maghiari”, a mai spus Balaj.

ÎCCJ a decis că „Legea Novak” nu contravine normelor Uniunii Europene

Într-o decizie pronunțată pe 22 ianuarie 2025, în procesul cu gruparea de handbal CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud, ÎCCJ a stabilit că „Ordinul Novak”, predecesorul legii votate în noiembrie, este legal și nu contravine dreptului european.

Ințial, Curtea de Apel Cluj a anulat „Ordinul Novak”, dar Agenţia Naţională pentru Sport, continuator al Ministerului Sportului, a făcut recurs la ÎCCJ.

Instanța supremă a subliniat că măsura reprezintă o politică de stat menită să stimuleze participarea sportivilor români și să consolideze selecția pentru echipele naționale.

ÎCCJ a subliniat că situația legii Novak nu se compară cu celebra cauză Bosman, în care restricțiile asupra numărului de jucători străini în cluburi din UE au fost considerate ilegale.

Înalta Curte reține că, în acest caz, nu este vorba despre o regulă stabilită de asociațiile sportive, ceea ce ar fi necesar pentru a se aplica regulile UE care interzic acordurile între companii care restricționează concurența (articolul 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene).

Regula „Novak”, au explicat judecătorii în motivare, nu vine de la cluburi sau asociații, ci este impusă de stat, prin Ministerul Sportului, autoritatea care coordonează politica sportivă a țării.

Curtea arată că legea românească urmărește protejarea interesului public și dezvoltarea sportului național, stabilește doar un minimum de jucători români pe teren și nu împiedică libertatea de muncă a sportivilor străini în competițiile interne sau în alte state membre.

