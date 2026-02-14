Scandal la PSG Ce le-a reproșat „Balonul de Aur” colegilor după ultimul eșec. Reacția dură a lui Luis Enrique: „Nicio valoare!”

Ousmane Dembele, cel mai bun jucător al lui PSG și al fotbalului mondial în 2025, și-a criticat coechipierii după 1-3 cu Rennes. Antrenorul Luis Enrique s-a enervat auzindu-l.

PSG, echipa care a cucerit șase trofee în 2025, nu mai este aceeași de anul trecut.

E inconstantă. Trece de la un 5-0 extraordinar în „clasicul” cu Marseille la 1-3 pe terenul lui Rennes.

15 puncte a pierdut PSG în 22 de etape: trei înfrângeri și trei egaluri

Dembele: „Să jucăm pentru PSG, nu fiecare pentru el”

După înfrângerea de vineri seară, liderul roș-albaștrilor s-a enervat și în vestiar, și la zona mixtă, în fața jurnaliștilor francezi.

Ousmane Dembele le-a reproșat colegilor că pun interesul propriu în fața interesului clubului.

„Cred că trebuie să arătăm mai multă dorință. Și e important să jucăm înainte de orice pentru Paris Saint-Germain, doar așa putem câștiga”, a afirmat „Balonul de Aur”, potrivit RMC Sport.

Dacă fiecare joacă pentru el, lucrurile nu funcționează, nu vom cuceri trofeele pe care le dorim Ousmane Dembele, atacant PSG

Le-a amintit că „sezonul trecut, am pus pe primul loc clubul, emblema, PSG. Înainte să ne gândim la noi.

Să revenim la planul nostru. Suntem în a doua parte a sezonului. PSG trebuie să fie pe primul loc, nu jucătorii individuali”.

Luis Enrique contra Dembele: „Declarațiile jucătorilor n-au nicio valoare”

În conferința de presă ce a urmat, Luis Enrique a reacționat vehement aflând ce a spus Dembele.

Luis Enrique a fost și el supărat după 1-3 cu Rennes Foto: Imago

„Declarațiile jucătorilor de la sfârșitul meciurilor nu au nicio valoare. Absolut niciuna.

Nu voi permite niciodată unui jucător să fie deasupra clubului. E clar, eu sunt responsabil de echipă”.

Aceste declarații sunt rezultatul furiei de după meci și, repet, sunt lipsite de valoare Luis Enrique, antrenor PSG

