Scandal la PSG Ce le-a reproșat „Balonul de Aur” colegilor după ultimul eșec. Reacția dură a lui Luis Enrique: „Nicio valoare!”

- Ousmane Dembele, cel mai bun jucător al lui PSG și al fotbalului mondial în 2025, și-a criticat coechipierii după 1-3 cu Rennes. Antrenorul Luis Enrique s-a enervat auzindu-l.
PSG, echipa care a cucerit șase trofee în 2025, nu mai este aceeași de anul trecut.
E inconstantă. Trece de la un 5-0 extraordinar în „clasicul” cu Marseille la 1-3 pe terenul lui Rennes.
Dembele: „Să jucăm pentru PSG, nu fiecare pentru el”
După înfrângerea de vineri seară, liderul roș-albaștrilor s-a enervat și în vestiar, și la zona mixtă, în fața jurnaliștilor francezi.
Ousmane Dembele le-a reproșat colegilor că pun interesul propriu în fața interesului clubului.
„Cred că trebuie să arătăm mai multă dorință. Și e important să jucăm înainte de orice pentru Paris Saint-Germain, doar așa putem câștiga”, a afirmat „Balonul de Aur”, potrivit RMC Sport.
Dacă fiecare joacă pentru el, lucrurile nu funcționează, nu vom cuceri trofeele pe care le dorim Ousmane Dembele, atacant PSG
Le-a amintit că „sezonul trecut, am pus pe primul loc clubul, emblema, PSG. Înainte să ne gândim la noi.
Să revenim la planul nostru. Suntem în a doua parte a sezonului. PSG trebuie să fie pe primul loc, nu jucătorii individuali”.
Luis Enrique contra Dembele: „Declarațiile jucătorilor n-au nicio valoare”
În conferința de presă ce a urmat, Luis Enrique a reacționat vehement aflând ce a spus Dembele.
„Declarațiile jucătorilor de la sfârșitul meciurilor nu au nicio valoare. Absolut niciuna.
Nu voi permite niciodată unui jucător să fie deasupra clubului. E clar, eu sunt responsabil de echipă”.
Aceste declarații sunt rezultatul furiei de după meci și, repet, sunt lipsite de valoare Luis Enrique, antrenor PSG