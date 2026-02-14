Șeful arbitrilor e contra VAR! Ce a spus italianul Rosetti la UEFA legat de utilizarea excesivă a asistenței video
Arbitru la analiza live a unei faze după avertismentul VAR Foto: Imago
Șeful arbitrilor e contra VAR! Ce a spus italianul Rosetti la UEFA legat de utilizarea excesivă a asistenței video

Theodor Jumătate
Publicat: 14.02.2026, ora 16:52
  • Roberto Rosetti, directorul Comisiei Arbitrilor UEFA, a vorbit despre Video Assistant Referee.
  • Care a fost inițial rolul VAR și unde s-a ajuns acum, în opinia sa. Ce îl deranjează: „Trebuie să vorbim despre asta”.

Roberto Rosetti, fostul mare „central” italian, cel care conduce Comisia Arbitrilor UEFA, nu e mulțumit de Video Assistant Referee.

Îl supără modul cum e folosit în ultima perioadă, tot mai mult, și pentru faze care nu influențează esențial desfășurarea jocului.

Deși International Board (IFAB), forul care supervizează legile fotbalului, va mări puterea asistenților video și la cornere, și la al doilea cartonaș galben, peninsularul crede că VAR are un rol distorsionat astăzi.

În opinia lui, folosirea tehnologiei nu-și mai atinge scopul pe care arbitrajul îl voia inițial. Declanșând tot mai multe controverse, scandaluri.

Rosetti: „Nu putem merge în această direcție, a intervenției microscopice a VAR”

„În urmă cu opt ani, am venit la Londra și am discutat ce înseamnă VAR. Am vorbit despre greșelile evidente, pentru că tehnologia funcționează atât de bine în deciziile concrete. În deciziile obiective, e fantastică.

Roberto Rosetti este șeful Comisiei de Arbitri UEFA din 2018 Foto: Imago Roberto Rosetti este șeful Comisiei de Arbitri UEFA din 2018 Foto: Imago
Roberto Rosetti este șeful Comisiei de Arbitri UEFA din 2018 Foto: Imago

Evaluarea subiectivă este mai dificilă. De aceea a fost specificat din prima clipă că subiectul VAR sunt erorile clare, evidente: dovezi clare”, a declarat Rosetti, scrie The Guardian.

Trebuie să discutăm din nou despre acest lucru în ședințele noastre de la sfârșitul sezonului. Nu putem merge în această direcție, a intervenției microscopice a VAR. Iubim fotbalul așa cum este Roberto Rosetti, șeful arbitrilor UEFA

Rosetti, spre jurnaliști: „Sunteți și voi vinovați!”

Nu e de acord cu utilizarea excesivă a „super-slow motion-ului” în analizele VAR.

„Când urmărești faza cu super-încetinitorul, poți descoperi o mulțime de lucruri”. Unele fără o influență decisivă asupra jocului, pretinde el.

Rosetti arată și spre mass-media când se gândește la cauzele acestei transformări a VAR-ului.

„Sunteți și voi vinovați, pentru că insistați și cereți mereu mai multe intervenții: «Unde e VAR? De ce nu intervine VAR? De ce nu se implică VAR? Ce face VAR?». Trebuie să fim atenți”.

UEFA Roberto Rosetti arbitri var
