Reghecampf, părăsit de jucători Antrenorul român are probleme de lot din cauza războiului civil din Sudan: „Situație de criză!"
Laurențiu Reghecampf FOTO: Imago
Gabriel Neagu
Publicat: 25.08.2025, ora 12:24
Actualizat: 25.08.2025, ora 12:25
  • Laurențiu Reghecampf (49 de ani) are probleme de lot la Al Hilal Omdurman, din cauza războiului civil din Sudan, susțin jurnaliștii din statul african.
  • Conflictul sângeros a forțat echipa să evolueze în afara granițelor țării, în Mauritania.

Laurențiu Reghecampf a avut parte de o ședință foto inedită după ce a semnat cu Al Hilal Omdurman.

Mai mulți jucători ai lui Al Hilal Omdurman vor să părăsească echipa

Al Hilal Omdurman, echipa preluată recent de Laurențiu Reghecampf, continuă să fie afectată de războiul civil din Sudan.

Al Hilal Omdurman traversează o criză internă. Situația critică din Sudan ar fi convins mai mulți jucători ai echipei să părăsească formația.

„Situație de criză între jucătorii străini ai lui Al Hilal și conducerea clubului. Asaltați de oferte din Africa și din țările arabe din zona Golfului Persic, jucătorii străini ai lui Al Hilal refuză, deocamdată, participarea în cantonamentul din Tanzania.

Adama Coulibaly are oferte care ajung și la un milion de euro, dar Al Hilal refuză, deocamdată, orice negociere, în încercarea de a-l păstra pe fotbalistul de 19 ani. Apoi, e cazul senegalezului Aime Tendeng, cu oferte clare de la Simba și de la Esperance Tunis.

Nici el nu vrea să mai joace pentru Al Hilal. În fine, fundașul Khadim Diaw completează lista străinilor care s-au revoltat împotriva conducerii clubului și vor să plece. Și Diaw are două oferte de afară, din Tanzania și din Algeria. În aceste condiții, în care străinii fug pe capete, Al Hilal se confruntă cu o mare criză, la ora actuală”, au notat jurnaliștii din Sudan, citează sport.ro.

Al Hilal Omdurman joacă în Mauritania de când a început războiul civil din Sudan

Sudan se află în război civil încă din anul 2023, iar orașul Omdurman este afectat de desfășurarea conflictului. Al Hilal și rivala Al Merrikh au fost invitate să își dispute meciurile de acasă în Mauritania, pe durata războiului.

Mai mult, cele două grupări au fost invitate să participe în campionatul Mauritaniei. Trupa pregătită de Laurențiu Reghecampf a cucerit titlul de campioană al țării din vestul Africii în sezonul precedent.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf, cea mai titrată din Sudan

Al Hilal Omdurman este formația cu cele mai multe trofee din Sudan. Trupa preluată de Laurențiu Reghecampf a câștigat nu mai puțin de 31 de titluri de campioană.

Clubul din Omdurman a realizat un obiectiv inedit în stagiunea anterioară: a câștigat campionatul în Sudan, dar și în Mauritania, întrucât a participat în ambele ligi.

Pe plan continental, Al Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii, fiind de două ori finalistă, în 1987 și 1992.

Campionate
Campionate
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
