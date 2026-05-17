Al-Nassr, fără trofeu Echipa lui Ronaldo a pierdut finala AFC Champions League 2  + Gest lipsit de fair-play al portughezului, după meci

Al-Nassr, echipa la care joacă Cristiano Ronaldo (41 de ani), a pierdut finala AFC Champions League 2 contra japonezilor de la Gamba Osaka, scor 0-1.

Aflată în luptă pentru două trofee în acest sezon, AFC Champions League 2 și campionatul Arabiei Saudite, Al-Nassr a pierdut primul dintre cele două trofee, iar pentru al doilea este nevoită să mai aștepte.

După un început de meci fără spectacol, japonezii au dat lovitura în minutul 30 al primei reprize. Deniz Hummet a punctat din pasa lui Issam Jebali.

În partea a doua a meciului, deși a dominat autoritar partida, Al-Nassr nu a reușit să egaleze, Cristiano Ronaldo fiind într-una dintre zilele fără realizări.

Fără goluri până la final, partida s-a încheiat 0-1 în favoarea japonezilor, astfel că Al-Nassr a ratat șansa de a câștiga un prim trofeu în acest sezon.

Dezamăgirea a fost foarte mare în tabăra saudiților. Cristiano Ronaldo nu a mers să-și revendice medalia de finalist, Al-Nassr fiind condusă pe podium de Joao Felix și antrenorul Jorge Jesus.

Cu un avans de două puncte față de Al-Hilal și o etapă rămasă de disputat, Al-Nassr trebuie să aștepte ultima partidă pentru a deveni campioană a Arabiei Saudite, asta dacă va câștiga meciul cu Damac.

Al-Hilal a învins-o sâmbătă pe Neom SC, scor 2-0, rezultat care le dă speranțe „albaștrilor” pentru ultima etapă, atunci când o vor întâlni în deplasare pe Al-Fayha.

