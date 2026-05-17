Dramatism în Portugalia VIDEO: Cu Ianis Stoica, titular, Estrela a evitat dramatic barajul pentru menținerea în prima ligă » Reacția tricolorului

Estrela, formație la care este legitimat și atacantul Ianis Stoica (23 de ani), a evitat dramatic barajul de menținere în Liga Portugaliei, după 2-2 cu Braga, în deplasare.

Partida de pe stadionul Estadio Municipal a început cum nu se poate mai bine pentru Estrela.

Stefan Lekovic (22 de ani) a deschis scorul după o lovitură liberă lateral dreapta executată de Ianis Stoica. Era minutul 5.

Avantajul oaspeților a durat doar 10 minute. Gabri Martinez (23 de ani) a restabilit egalitatea.

Ianis Stoica a fost schimbat în minutul 68, imediat după ce a ratat o ocazie mare pe contraatac. Tricolorul, inclus de selecționerul Gheorghe Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor din iunie, a urmărit de pe bancă finalul partidei, unul interzis cardiacilor.

În minutul 90, Braga a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, contestată vehement de oaspeți. Pau Victor (23 de ani) a transformat și a aruncat Estrela în brațele disperării.

La 2-1 pentru Braga, Amadora era pe locul 16, poziție ce ducea la barajul pentru menținerea în Liga Portugaliei.

A venit însă minutul 90+6. Lekovic fost găsit liber în careu și a reușit „dubla” cu un șut din cădere. A fost golul care i-a asigurat echipei sale prezența în prima ligă și în sezonul viitor.

Estrela a terminat pe locul 15, cu 30 de puncte, la egalitate cu Casa Pia, dar cu un golaveraj mult mai bun. Ianis Stoica &co aveau și avantajul meciurilor directe: 5-3, respectiv 4-0.

