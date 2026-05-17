Seria neagră continuă Mirel Rădoi, un nou eșec la Gaziantep » Ce a spus la finalul meciului + Maxim a plâns!

Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi (45 de ani), a pierdut partida cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-2.

La al patrulea meci de când a plecat de la FCSB la Gaziantep, Mirel Rădoi a pierdut din nou, ajungând la un bilanț negru pe banca lui Gaziantep.

Mirel Rădoi, a patra înfrângere la rând la Gaziantep

În etapa #34 din Super Lig, echipa antrenată de Mirel Rădoi a întâlnit-o pe teren propriu pe Istanbul Bașakșehir, grupare aflată pe locul 5 în campionat.

Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru Gaziantep, echipa lui Mirel văzându-se condusă încă din minutul 6, atunci când Selke a deschis scorul.

Ghinionul a continuat pentru Gaziantep, echipa lui Mirel Rădoi văzându-se condusă cu 2-0 în minutul 22 al partidei.

Gaziantep a reușit să revină în meci după pauză, atunci când Christopher Lungoyi a redus din diferență din pasa lui Deian Sorescu. Până la final, niciuna dintre cele două formații nu a mai punctat, astfel că Gaziantep a înregistrat un nou eșec.

De la momentul prezentării sale la Gaziantep, Mirel Rădoi a pregătit echipa la patru partide, toate fiind înfrângeri.

Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren

După fluierul de final al partidei, Alexandru Maxim, căpitanul lui Gaziantep, a izbucnit în plâns pe teren, fiind afectat de rezultatul partidei.

Mijlocașul a fost consolat de mai mulți coechipieri în drumul spre vestiare. Aceștia l-au luat în brațe pe fotbalistul român și l-au încurajat.

Mirel Rădoi, după a patra înfrângere consecutivă: „E vina mea, am făcut greșeli”

La finalul partidei cu Bașakșehir, Mirel Rădoi s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale. Acesta s-a învinovățit pentru seria neagră de rezultate a lui Gaziantep.

„A fost un meci greu pentru noi. Le mulțumesc jucătorilor mei. Am făcut un meci bun astăzi. Nu vreau să vorbesc prea mult despre arbitru. Cred că am jucat bine astăzi.

Ultimele noastre două meciuri au fost împotriva unor adversari dificili precum Göztepe și Bașakșehir, care urmăresc calificarea în cupele europene, dar ne-am luptat bine.

Mă învinovățesc pentru aceste rezultate. Am făcut și greșeli. Nimeni nu este perfect. Vor fi jucători care vor pleca și jucători care vor rămâne în echipă. Trebuie să stabilim cine va rămâne și cine va continua în timpul cantonamentului de vară.

Dacă nu ne exprimăm opiniile deschis, anul viitor va fi mai dificil pentru noi. Trebuie să găsim jucători mai buni și să devenim o echipă mai bună”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit iha.com.tr.

