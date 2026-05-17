Seria neagră continuă  Mirel Rădoi, un nou eșec la Gaziantep » Ce a spus la finalul meciului + Maxim a plâns! +4 foto
Mirel Rădoi FOTO: GOLAZO.ro
Campionate

Seria neagră continuă Mirel Rădoi, un nou eșec la Gaziantep » Ce a spus la finalul meciului + Maxim a plâns!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 00:28
  • Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi (45 de ani), a pierdut partida cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-2.

La al patrulea meci de când a plecat de la FCSB la Gaziantep, Mirel Rădoi a pierdut din nou, ajungând la un bilanț negru pe banca lui Gaziantep.

Surpriză în Ungaria  Echipa la care evoluează 4 fotbaliști români a câștigat titlul după 13 ani!
Citește și
Surpriză în Ungaria Echipa la care evoluează 4 fotbaliști români a câștigat titlul după 13 ani!
Citește mai mult
Surpriză în Ungaria  Echipa la care evoluează 4 fotbaliști români a câștigat titlul după 13 ani!

Mirel Rădoi, a patra înfrângere la rând la Gaziantep

În etapa #34 din Super Lig, echipa antrenată de Mirel Rădoi a întâlnit-o pe teren propriu pe Istanbul Bașakșehir, grupare aflată pe locul 5 în campionat.

Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru Gaziantep, echipa lui Mirel văzându-se condusă încă din minutul 6, atunci când Selke a deschis scorul.

Ghinionul a continuat pentru Gaziantep, echipa lui Mirel Rădoi văzându-se condusă cu 2-0 în minutul 22 al partidei.

Gaziantep a reușit să revină în meci după pauză, atunci când Christopher Lungoyi a redus din diferență din pasa lui Deian Sorescu. Până la final, niciuna dintre cele două formații nu a mai punctat, astfel că Gaziantep a înregistrat un nou eșec.

Mirel Rădoi, antrenorul lui Gaziantep FOTO: IMAGO Mirel Rădoi, antrenorul lui Gaziantep FOTO: IMAGO
Mirel Rădoi, antrenorul lui Gaziantep FOTO: IMAGO

De la momentul prezentării sale la Gaziantep, Mirel Rădoi a pregătit echipa la patru partide, toate fiind înfrângeri.

Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren

După fluierul de final al partidei, Alexandru Maxim, căpitanul lui Gaziantep, a izbucnit în plâns pe teren, fiind afectat de rezultatul partidei.

Mijlocașul a fost consolat de mai mulți coechipieri în drumul spre vestiare. Aceștia l-au luat în brațe pe fotbalistul român și l-au încurajat.

Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren FOTO Captură X (2).png
Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren FOTO Captură X (2).png

Galerie foto (4 imagini)

Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren FOTO Captură X (1).png Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren FOTO Captură X (2).png Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren FOTO Captură X (3).png Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren FOTO Captură X (4).png
+4 Foto
labels.photo-gallery

Mirel Rădoi, după a patra înfrângere consecutivă: „E vina mea, am făcut greșeli”

La finalul partidei cu Bașakșehir, Mirel Rădoi s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale. Acesta s-a învinovățit pentru seria neagră de rezultate a lui Gaziantep.

„A fost un meci greu pentru noi. Le mulțumesc jucătorilor mei. Am făcut un meci bun astăzi. Nu vreau să vorbesc prea mult despre arbitru. Cred că am jucat bine astăzi.

Ultimele noastre două meciuri au fost împotriva unor adversari dificili precum Göztepe și Bașakșehir, care urmăresc calificarea în cupele europene, dar ne-am luptat bine.

Mă învinovățesc pentru aceste rezultate. Am făcut și greșeli. Nimeni nu este perfect. Vor fi jucători care vor pleca și jucători care vor rămâne în echipă. Trebuie să stabilim cine va rămâne și cine va continua în timpul cantonamentului de vară.

Dacă nu ne exprimăm opiniile deschis, anul viitor va fi mai dificil pentru noi. Trebuie să găsim jucători mai buni și să devenim o echipă mai bună”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit iha.com.tr.

Citește și

„Am simțit o înțepătură” George Pușcaș, după ce a ieșit accidentat din meciul cu CFR Cluj: „Să nu fie mai rău”
Superliga
00:05
„Am simțit o înțepătură” George Pușcaș, după ce a ieșit accidentat din meciul cu CFR Cluj: „Să nu fie mai rău”
Citește mai mult
„Am simțit o înțepătură” George Pușcaș, după ce a ieșit accidentat din meciul cu CFR Cluj: „Să nu fie mai rău”
„N-am fost periculoși” Zeljko Kopic, după remiza cu CFR Cluj: „Din acest moment, mă gândesc doar la baraj”
Superliga
00:01
„N-am fost periculoși” Zeljko Kopic, după remiza cu CFR Cluj: „Din acest moment, mă gândesc doar la baraj”
Citește mai mult
„N-am fost periculoși” Zeljko Kopic, după remiza cu CFR Cluj: „Din acest moment, mă gândesc doar la baraj”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
turcia Mirel Radoi gaziantep infrangere
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share