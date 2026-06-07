Interogat 7 ore! Golgheterul Irakului, reținut în SUA înainte de CM 2026. Ce a pățit un alt membru al delegației

Aymen Hussein, 30 de ani, vicecăpitanul naționalei Irakului, a fost reținut pe aeroport de forțele de frontieră americane la sosirea delegației la Chicago.

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Cum este întâmpinată în Statele Unite o națională calificată la Campionatul Mondial pot spune membrii delegației Irakului.

Odată aterizată pe aeroportul internațional O’Hare, la Chicago, echipa antrenată de australianul Graham Arnold a fost luată în primire de forțele de frontieră americane.

Hussein, golgheterul Irakului, reținut pe aeroport. Telefon confiscat!

Atacantul Aymen Hussein, 30 de ani, vicecăpitanul și golgheterul actualei selecționate, nu a putut părăsi O’Hare alături de colegii săi.

Hussein (nr. 18) a înscris golul calificării Irakului la CM în barajul intercontinental cu Bolivia (2-1). Foto: Imago

Vârful de la Al-Karma a fost reținut șapte ore pe aeroport. Control suplimentar și interogatoriu. Timp în care telefonul i-a fost confiscat.

Potrivit postului TV irakian Al-Sumaria, totul din cauza unor tensiuni legate de securitate.

33 de goluri are Aymen Hussein în 94 de selecții la naționala Irakului începând din 2015. Al 5-lea cel mai prolific internațional irakian all-time

Fotograful naționalei irakiene, trimis acasă după un interogatoriu de 10 ore

După șapte ore, Hussein a fost eliberat și i s-a permis să plece în urma naționalei sale pe teritoriul american.

Un alt membru al delegației asiatice nu a putut convinge autoritățile de la graniță.

40 de ani au trecut de când Irak a participat prima și ultima oară la Campionatul Mondial

Un oficial care lucrează pentru Comitetul Olimpic Irakian a dezvăluit pentru The Guardian că Talal Salah, fotograf al naționalei „leilor Mesopotamiei”, a fost interogat peste 10 ore pe aeroport.

Și nu i s-a permis să pătrundă în SUA. A fost trimis acasă!

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