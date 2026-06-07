Interogat 7 ore! Golgheterul Irakului, reținut în SUA înainte de CM 2026. Ce a pățit un alt membru al delegației

- Aymen Hussein, 30 de ani, vicecăpitanul naționalei Irakului, a fost reținut pe aeroport de forțele de frontieră americane la sosirea delegației la Chicago.
Cum este întâmpinată în Statele Unite o națională calificată la Campionatul Mondial pot spune membrii delegației Irakului.
Odată aterizată pe aeroportul internațional O’Hare, la Chicago, echipa antrenată de australianul Graham Arnold a fost luată în primire de forțele de frontieră americane.
Hussein, golgheterul Irakului, reținut pe aeroport. Telefon confiscat!
Atacantul Aymen Hussein, 30 de ani, vicecăpitanul și golgheterul actualei selecționate, nu a putut părăsi O’Hare alături de colegii săi.
Vârful de la Al-Karma a fost reținut șapte ore pe aeroport. Control suplimentar și interogatoriu. Timp în care telefonul i-a fost confiscat.
Potrivit postului TV irakian Al-Sumaria, totul din cauza unor tensiuni legate de securitate.
Fotograful naționalei irakiene, trimis acasă după un interogatoriu de 10 ore
După șapte ore, Hussein a fost eliberat și i s-a permis să plece în urma naționalei sale pe teritoriul american.
Un alt membru al delegației asiatice nu a putut convinge autoritățile de la graniță.
Un oficial care lucrează pentru Comitetul Olimpic Irakian a dezvăluit pentru The Guardian că Talal Salah, fotograf al naționalei „leilor Mesopotamiei”, a fost interogat peste 10 ore pe aeroport.
Și nu i s-a permis să pătrundă în SUA. A fost trimis acasă!