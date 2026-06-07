Adrian Rus l-a cucerit pe Cârțu Fostul mare jucător al Craiovei l-a elogiat după golul de la națională: „E deja cel mai bun transfer” +71 foto
Adrian Rus FOTO: Sport Pictures
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Adrian Rus l-a cucerit pe Cârțu Fostul mare jucător al Craiovei l-a elogiat după golul de la națională: „E deja cel mai bun transfer”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 16:44
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 16:45
  • Sorin Cârțu (70 de ani) l-a lăudat pe Adrian Rus (30 de ani), fundașul Universității Craiova care a marcat golul decisiv în amicalul jucat de România cu Țara Galilor, scor 2-1.
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România a câștigat primul meci pe teren propriu de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei. Florinel Coman a deschis scorul în minutul 52, David Brooks a egalat pentru galezi în minutul 63, iar Adrian Rus a stabilit rezultatul final în minutul 80.

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Cârțu, impresionat de Adrian Rus: „E deja cel mai bun transfer”

Universitatea Craiova a anunțat pe 3 iunie prelungirea contractului fundașului central Adrian Rus.

„Rus e în forma care l-a consacrat în ultima vreme. E într-o formă foarte bună și într-o stare psihică foarte bună, pentru că a semnat contractul de prelungire.

Pentru mine, e deja cel mai bun transfer pe care l-am făcut!

Nici nu știu ce transferuri vom mai face, dar e clar, ăsta e punctul meu de vedere, că e pe spiritul nostru, al Universității Craiova”, a declarat Cârțu, conform digisport.ro.

34 de meciuri
a jucat Adrian Rus pentru U Craiova în sezonul 2025-2026

Cârțu a vorbit și despre David Matei, tânărul mijlocaș al Craiovei care a centrat la golul marcat de Rus împotriva Țării Galilor.

„Matei da, este pe o pantă ascendentă. El a dat imboldul la meciul decisiv cu Universitatea Cluj, iar faptul că a fost chemat la națională...

Sper să o țină tot așa, pentru că are de câștigat toată lumea. Și noi, Craiova, avem de câștigat pentru prestațiile lui.

Astăzi am văzut multe lucruri pozitive”, a mai spus Cârțu.

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (11).jpeg
România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (11).jpeg

Galerie foto (71 imagini)

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
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