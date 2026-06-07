„Multe minciuni” Andrei Nicolescu face dezvăluiri după plecarea lui Kopic: „Cine face asta e puțin iresponsabil” + Motivul real al despărțirii

Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu noi detalii despre modul în care s-a produs despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, în urmă cu două zile.

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Tehnicianul croat a părăsit echipa vineri. La scurt timp după acest moment, au început să apară speculații potrivit cărora principala nemulțumire a acestuia a fost legată de transferuri pe care nu și le-a dorit, precum cel al lui George Pușcaș.

Andrei Nicolescu: „ S-au aruncat multe minciuni în presă”

Acum, președintele „câinilor” a transmis că despărțirea nu a avut nicio legătură cu transferurile, iar Pușcaș a fost adus la club inclusiv cu acordul lui Zeljko Kopic.

„Pe schimbările care au avut loc la Dinamo în ultima săptămână s-a vorbit foarte mult și s-au și aruncat foarte multe minciuni în presă. Cumva ar trebui lămurite, pentru că e o stare de confuzie. Lumea nu știe ce să creadă. Aceste minciuni, când se rostogolesc și toată lumea le preia, devin adevăruri în percepția oamenilor, ceea ce e destul de periculos.

Aș porni cu una foarte importantă, care ține cumva de relația clubului cu jucătorii și cu Mister Kopic. S-a vehiculat această minciună că l-a adus clubul pe Pușcaș peste dorința domnului Kopic și de la asta a plecat totul. Și că nu a mai putut să accepte.

Că a înțeles «Hai, l-ați adus pe Mazilu, că e tânăr, dar ce mi-l aduci pe Pușcaș, ce să fac eu cu el?» Și că de aici ar fi pornit o schismă între club, și când spun club mă refer la partea de scouting, director sportiv, președinte și Kopic.

Asta e o minciună care inflamează spiritele între suporteri. Ceea ce nu ar trebui. Cine face asta e puțin iresponsabil. Cine o face, o face doar să dea bine la anumite TV și să aibă un pic de rating.

Adevărul e că împreună cu Mister am discutat despre Pușcaș încă din vara anului trecut. Doar că atunci nu am putut să ne apropiem de el și a rămas o țintă pe care clubul nu o putea atinge. Și am fost absolut aliniați când am luat decizia de a merge după Pușcaș în iarnă, știind care sunt calitățile lui, dar și care sunt potențialele probleme semnându-l pe Pușcaș.

Din această perspectivă cred că nu există niciun dubiu că atât Mister, cât și noi l-am dorit pe Pușcaș și ne-am asumat împreună și partea bună și partea proastă care putea să iasă din această colaborare.

Și din minciuna asta s-a dus mai departe că problema cea mare ar fi fost că Mister Kopic ar fi dorit jucători pe care clubul i-a refuzat. Iar asta e o mare minciună. Lucrurile nu sunt în zona asta. Nu a existat vreo schismă legată de vreo discuție legată de jucători”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Întrebat care a fost motivul real pentru care s-a produs totuși această plecare, Nicolescu a transmis:

„Cumva a fost o despărțire amiabilă, de comun acord. Ambele părți au simțit fiecare că au nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, în altă zona. Asta intervenit natural.

Nimeni nu se gândea la începutul sau la mijlocul sezonului. Totul a venit natural. Și într-un fel trebuie înțeles și Mister”, a concluzionat Nicolescu.

112 meciuri a bifat Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo. A înregistrat 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri

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