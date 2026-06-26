Bellaarouch a trecut la treabă Prima reacție a portarului transferat de Dinamo, după ce a semnat

Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul transferat de Dinamo, a oferit o primă reacție după semnarea contractului cu clubul alb-roșu.

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Goalkeeper-ul marocan a fost prezentat oficial vineri, iar apoi a avut parte de primul contact cu echipa și de un prim antrenament sub comanda lui Nuno Campos.

Alaa Bellaarouch: „Sunt foarte fericit să mă alătur clubului”

Întrebat care a fost prima sa impresie după sosirea la echipă, portarul a transmis:

„E o impresie bună, sunt foarte fericit. Sunt deja puțin obosit după călătorie, nu am dormit suficient de bine.

Altfel, sunt foarte fericit să mă alătur clubului”, a spus Alaa Bellaarouch, după semnarea contractului.

Contractul este valabil pentru un sezon competițional, până la 30 iunie 2027, iar Dinamo are și opțiune de cumpărare definitivă pentru portarul marocan.

Bellaarouch a ajuns în Europa, la Strasbourg, pentru care a disputat 15 meciuri în Ligue 1. Ulterior, marocanul s-a transferat la Braga, unde nu s-a impus.

Marocanul a bifat doar două apariții în sezonul trecut: una în preliminariile Europa League și una în Cupa Portugaliei.

FOTO. Primul amical al lui Dinamo în cantonamentul din Polonia, 2-1 cu Gornik Lecnza

Transferurile realizate de Dinamo în această vară

Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro

Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract

Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract

Ianis Doană, de la Steaua București

Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut

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