Bellaarouch a trecut la treabă Prima reacție a portarului transferat de Dinamo, după ce a semnat

- Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul transferat de Dinamo, a oferit o primă reacție după semnarea contractului cu clubul alb-roșu.
Goalkeeper-ul marocan a fost prezentat oficial vineri, iar apoi a avut parte de primul contact cu echipa și de un prim antrenament sub comanda lui Nuno Campos.
Alaa Bellaarouch: „Sunt foarte fericit să mă alătur clubului”
Întrebat care a fost prima sa impresie după sosirea la echipă, portarul a transmis:
„E o impresie bună, sunt foarte fericit. Sunt deja puțin obosit după călătorie, nu am dormit suficient de bine.
Altfel, sunt foarte fericit să mă alătur clubului”, a spus Alaa Bellaarouch, după semnarea contractului.
Contractul este valabil pentru un sezon competițional, până la 30 iunie 2027, iar Dinamo are și opțiune de cumpărare definitivă pentru portarul marocan.
Bellaarouch a ajuns în Europa, la Strasbourg, pentru care a disputat 15 meciuri în Ligue 1. Ulterior, marocanul s-a transferat la Braga, unde nu s-a impus.
Marocanul a bifat doar două apariții în sezonul trecut: una în preliminariile Europa League și una în Cupa Portugaliei.
FOTO. Primul amical al lui Dinamo în cantonamentul din Polonia, 2-1 cu Gornik Lecnza
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Transferurile realizate de Dinamo în această vară
- Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro
- Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract
- Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract
- Ianis Doană, de la Steaua București
- Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut