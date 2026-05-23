Alain Prost (71 de ani), fostul mare pilot francez de Formula 1, ar fi fost rănit la cap în timpul unui jaf produs în locuința sa din Nyon, Elveția.

Mai mulți atacatori ar fi intrat în casa acestuia marți dimineață, în jurul orei 8:30, și l-ar fi agresat pe fostul campion mondial.

Atacatorii au pătruns în locuință în timp ce familia se afla în interior. Aceștia i-ar fi amenințat pe cei prezenți, iar fiul pilotului ar fi fost obligat să deschidă un seif.

Alain Prost, rănit în timpul unui jaf în propria casă

Jaful a avut loc în vila fostului pilot din Nyon, localitate aflată pe malul Lacului Geneva. Poliția din cantonul Vaud a deschis o anchetă penală și a mobilizat mai multe patrule, inclusiv echipe canine, pentru identificarea autorilor.

Anchetatorii iau în calcul varianta ca hoții să fi fugit spre Franța după jaf, motiv pentru care autoritățile franceze ar fi fost alertate, conform thesun.co.uk.

Familia Prost nu a făcut, până acum, declarații publice despre incident, iar valoarea bunurilor furate nu a fost comunicată oficial. Fostul campion mondial ar fi părăsit ulterior locuința din Nyon și s-ar fi întors la Dubai, unde locuiește o mare parte a anului.

Alain Prost este unul dintre cei mai importanți piloți din istoria Formulei 1.

Francezul a concurat de-a lungul carierei pentru McLaren, Renault, Ferrari și Williams .

. Pilotul a câștigat patru titluri mondiale, în 1985, 1986, 1989 și 1993

Acesta rămas în memoria fanilor și pentru rivalitatea sa legendară cu Ayrton Senna din perioada McLaren.

