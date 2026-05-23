Răducanu, contra curentului Emma a refuzat protestul la Roland Garros: „De ce nu aș vrea să vorbesc cu voi mai mult de 15 minute?”. A vorbit 11😄

Emma Răducanu (23 de ani, #37 WTA), jucătoarea britanică de origine română, a ales să nu se alăture protestului început de mai mulți sportivi importanți la Roland Garros.

Iga Swiatek, Coco Gauff, Jannik Sinner, dar și lidera mondială Aryna Sabalenka au decis să vorbească doar 15 minute cu presa, ca formă de protest.

Mai mulţi jucători importanți din circuit boicotează față de modul în care turneele de Grand Slam împart veniturile cu sportivii.

Emma Răducanu nu urmează exemplul liderei mondiale și refuză protestul: „Nu este doar despre bani”

Jucătorii au ales să limiteze aparițiile media la 15 minute pentru a reflecta procentul de aproximativ 15% din venituri pe care jucătorii susțin că îl primesc la turneele de Grand Slam.

„De ce nu aș vrea să vorbesc cu voi mai mult de 15 minute? Nu înțeleg. Pentru mine, face parte din meseria noastră.

Înțeleg, bineînțeles, poziția jucătorilor în comparație cu alte sporturi, procentul este mai mic, dar eu m-am concentrat pe încercarea de a reveni la un nivel bun și de a funcționa bine.

Pentru mine, să joci la un Grand Slam nu este neapărat doar despre bani. Cred că este mult mai mult despre prestigiu, despre istorie, iar asta apreciez cel mai mult. Sunt recunoscătoare că sunt la un nou Grand Slam”, a spus sportiva, conform tennis365.com, în cadrul conferinței care a durat 11 minute.

5,3 milioane de euro este creșterea anunțată de organizatorii de la Roland Garros pentru fondul total de premiere al ediției din 2026, care ajunge astfel la 61,7 milioane de euro. Jucătorii susțin că procentul din veniturile turneului care le revine sportivilor a scăzut, deși încasările competiției au continuat să crească

De cealaltă parte, lidera mondială Aryna Sabalenka a susținut protestul.

„Nu este vorba despre mine. Este vorba despre jucătorii care sunt mai jos în clasament și care au de suferit. Ca lider mondial, simt că trebuie să iau atitudine și să lupt pentru acești jucători. Îmi susțin cuvintele.

Am vrut să facem acest lucru într-un mod respectuos, de la început, iar voi știți cât de mult vă respectăm și vă apreciem. Nu este vorba despre voi (n.r. - jurnaliștii). Încercăm doar să luptăm pentru un procent corect”, a spus sportiva, conform skysports.com.

Sportivii cer ca turneele de Grand Slam să se apropie de nivelul de aproximativ 22% practicat la unele competiții combinate ATP și WTA, conform reuters.com.

6,3 milioane de euro a câștigat Emma Răducanu din premii în cariera sa, potrivit WTA

Miza protestului nu ține doar de conferințele de presă. Prin limitarea aparițiilor media, jucătorii pun presiune și pe broadcasteri, cei care plătesc sume importante pentru drepturile TV și pentru acces la sportivi.

Nemulțumirile acestora pot ajunge apoi către Federația Franceză de Tenis, organizatoarea Roland Garros, conform jurnalistului James Gray.

Jucătoarea britanică o va întâlni în primul tur pe argentinianca Solana Sierra, astăzi, de la 15:20.

