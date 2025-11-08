Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a marcat un gol superb în prima ligă a Turciei.

Hagi a fost decisiv pentru Alanyaspor în partida jucată pe terenul lui Trabzonspor. Grație golului marcat de fotbalistul român, echipa antrenată de Joao Pereira a reușit să evite înfrângerea. A fost 1-1!

Ianis Hagi a marcat un gol fabulos în Trabzonspor - Alanyaspor 1-1

În minutul 73 al partidei, atunci când Trabzonspor conducea cu 1-0, Ianis Hagi a reușit o execuție senzațională.

Mijlocașul a primit mingea la aproximativ 25 de metri de poartă și, după doar două atingeri, a trimis un șut puternic, direct în vinclu, lăsându-l pe Andre Onana, fost portar la Manchester United, fără reacție.

Ianis Hagi’nin enfes golü 🚀



pic.twitter.com/VNQUSUUL5E — Trendyol Süper Lig (@superlig) November 8, 2025

Reușita din partida cu Trabzonspor este a doua pentru Ianis de la venirea în Turcia, după golul marcat în remiza cu Genclerbirligi, scor 2-2, la începutul lunii octombrie. Tot în acel meci, Hagi mai reușise și o pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Ianis Hagi a mai reușit astfel de execuții, cea mai memorabilă fiind cea din partida Rangers - Braga, din 2020, atunci când „Prințul” a marcat un gol superb din lovitură liberă.

Ianis a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea echipei naționale din această lună. România le va înfrunta pe Bosnia, în deplasare, și pe San Marino, pe teren propriu, în ultimele meciuri din preliminariile CM 2026.

