Bătăi de cap pentru Bergodi Nemulțumirea antrenorului de la U Cluj: „Cu tot respectul, e prea devreme să începem!”

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, s-a arătat nemulțumit de faptul că Liga 1 se va relua atât de devreme.

U Cluj a remizat, scor 1-1 cu Widzew Lodz (locul 15 din Polonia), în ultimul meci al cantonamentului din Antalya.

Partida s-a desfășurat la o temperatură de 16 grade Celsius, în condițiile în care România este lovită de un val de ninsori și ger teribil, motiv pentru care majoritatea terenurilor sunt înghețate și impracticabile.

Cristiano Bergodi: „Cu tot respectul, e prea devreme să începem!”

În acest context, antrenorul „șepcilor roșii” s-a declarat îngrijorat de prognoza meteo din țara noastră și și-a exprimat nemulțumirea cu privire la programarea primei etapei de Liga 1 din 2026.

„Mâine (n.r. azi) mergem la Sibiu. Avem trei-patru zile de antrenament în țară, însă e o problemă: în România e un frig teribil, zăpadă, terenurile sunt înghețate. Cu tot respectul, dar mi se pare prea devreme să începem returul pe 16 ianuarie.

Sunt multe meciuri, așa e formatul campionatului, însă pe 16, pe 18, când începem noi, e foarte greu: nu ne putem antrena decât pe sintetic, dar și acela e înghețat. Nu e ușor.

Mă îngrijorează puțin vremea, însă toate echipele au probleme, doar că, Doamne ferește, nu căutăm un alibi”, a declarat Bergodi, citat de gsp.ro.

Mergem la -10 grade, trebuie să ne pregătim pentru temperaturi scăzute și să dăm tot ce avem mai bun. În aceste zece zile am încercat să fim cât mai bine pregătiți pentru meciul cu Dinamo. Nu cred că era oportun să se amâne campionatul. Terenurile sunt, în mare parte, OK și cu siguranță se poate juca. Ovidiu Bic. mijlocaș U Cluj

Cristiano Bergodi: „Din păcate, e problema cu Lukic”

Tehnicianul italian a vorbit și despre accidentarea lui Jovo Lukic, atacant care împarte prima poziție în clasamentul golgheterilor cu Alex Dobre, jucătorul celor de la Rapid, având amândoi câte 11 goluri.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, jucătorul bosniac s-a accidentat la unul din antrenamentele din Antalya și va lipsi cel puțin 2-3 săptămâni, însă clubul plănuiește să-l trimită pe atacant în Serbia, de unde așteaptă minuni din partea medicului Marijana Kovacevic.

„Antrenamentul a fost bun, un meci «bunișor», să spunem așa. Am terminat cantonamentul. Din păcate, e problema cu Lukic.

Jovo Lukic și-a relansat cariera la U Cluj, după experiența nefastă de la Universitatea Craiova/ Foto: sportpictures.eu

În general sunt mulțumit de cum s-au antrenat băieții, am arătat bine și în aceste trei meciuri, chiar dacă nu am câștigat niciunul dintre ele.

Cu Dinamo va fi foarte, foarte greu. Au o echipă bună, cu o dinamică foarte bună.

I-am văzut pe ei, ei ne-au văzut pe noi, va fi un meci dificil și începe un program foarte greu: mai sunt nouă meciuri, cu cinci în deplasare, toate cu echipe de play-off. Nu cred că va rata multe meciuri Lukic, trebuie să vedem cu doctorul ce are.

Nu căutăm atacant, încă nu am discutat despre asta. Nu cred că mai avem nevoie de nimic. Sunt mulțumit de acest grup de jucători, am ajuns la un nivel aproape de play-off.

Mai avem nouă meciuri, un program foarte greu pentru noi și mai ușor pentru alte echipe. Încercăm să ajungem în play-off, dar sunt mulțumit de grupul pe care îl am la dispoziție acum”, a concluzionat Bergodi.

În acest moment, U Cluj ocupă locul 7, cu 33 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați, formație ce se află pe ultima poziție ce asigură accederea în play-off.

Mai mult decât atât, ardelenii traversează o formă extraordinară.

De la instalarea pe bancă a lui Cristiano Bergodi, „șepcile roșii” au o singură înfrângere în ultimele 10 partide disputate în toate competițiile, 0-2 cu FCSB.

