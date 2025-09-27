Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Alanyaspor - Galatasaray 0-1. Ianis Hagi (26 de ani) a oferit o primă reacție, după înfrângerea suferită în fața campioanei Turciei.

Introdus pe teren în minutul 71 al partidei de pe „Alanya Oba”, Ianis Hagi a analizat prestația echipei sale și a vorbit despre ocazia de a evolua chiar sub privire tatălui său.

Ianis Hagi: „Sper că va continua să mă urmărească până mă voi retrage”

„Am reuşit să avem o prestaţie foarte bună. Am avut 22 de ocazii. Am jucat împotriva campioanei en-titre, a fost un meci dificil.

Am vrut să arătăm cine e Alanyaspor. Desigur, o astfel de prestaţie fără puncte nu e de ajuns, aveam nevoie şi de victorie.

A fost o ocazie foarte specială pentru mine şi pentru familia mea. Am avut parte de nişte ani minunaţi în Istanbul (n.r. oraşul în care Ianis Hagi s-a născut), iar tatăl meu a avut foarte mare succes aici.

Mă bucură să îl am pe tatăl meu în tribune şi să mă vadă cum joc. M-a urmărit încă de când eram mic şi sper că va continua să o facă până mă voi retrage” , a spus Ianis Hagi, citat de milliyet.com.tr.

Presa din Turcia, cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi

Jurnaliștii turci au apreciat prestația internaționalului român. Aceștia consideră că Ianis poate influența pozitiv jocul echipei sale.

„Prestația pozitivă și maturitatea lui Ianis Hagi sunt interpretate ca un semn a ceea ce se poate aștepta de la el pentru restul sezonului”, au notat cei de la kazananaliz.com.

După înfrângerea cu Galatasaray, Alanyaspor se află pe locul 8, cu 9 puncte.

Etapa viitoare, formația lui Hagi Jr. va da piept cu Genclerbirligi, în deplasare. Partida este programată sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 14:30.

6.5 a fost nota primită de Ianis Hagi din partea SofaScore pentru prestația din meciul cu Galatasaray, scor 0-1, sub media echipei (6.85)

Statisticile lui Ianis Hagi din Alanyaspor - Galatasaray 0-1

25 de minute jucate

17 atingeri de balon

7 pierderi de posesie

1/6 centrări reușite

8/9 pase scurte reușite

nu a încercat niciun dribling

0/1 dueluri câștigate la sol

un șut blocat de adversar

