Baiaram, cu gândul la plecare? Anunțul făcut de atacant + Dezamăgit după remiza cu Dinamo: „Nu aveau nicio șansă!"
Ștefan Bairam/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Baiaram, cu gândul la plecare? Anunțul făcut de atacant + Dezamăgit după remiza cu Dinamo: „Nu aveau nicio șansă!”

Alexandru Smeu
Publicat: 27.09.2025, ora 10:28
Actualizat: 27.09.2025, ora 10:29
  • U CRAIOVA - DINAMO 2-2. Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul gazdelor, a vorbit despre remiza din Bănie, dar și despre viitorul său.

Mihai Rotaru anunțase zilele trecute că Istanbul Bașakșehir oferise 4,5 milioane de euro pentru Baiaram, însă oferta a venit prea târziu, în ultima zi a perioadei de mercato, iar mutarea nu s-a realizat.

Ștefan Baiaram: „În iarnă voi vedea ce voi face

Acum, Baiaram a vorbit și el despre viitorul său. Nu exclude o posibilă plecare în iarnă.

„Acum rămân la Craiova, s-a terminat perioada de transferuri. În iarnă voi vedea ce voi face”, a spus Baiaram, citat de digisport.ro.

2.000.000 de euro
este cota lui Ștefan Baiaram, potrivit transfermark.ro

U CRAIOVA - DINAMO 2-2. Baiaram: „Ne-a fost mult mai greu în 10 jucători”

Baiaram este convins că eliminarea lui Nicușor Bancu, din minutul 64, a influențat rezultat partidei din etapa a 11-a.

„Nu aveau nici o șansă dacă era 11 la 11. În 10, ne-a fost mult mai greu să contracarăm. Era normal, ne așteptam. Ne pare rău că am luat gol pe final de meci. Mergem la meciul din Polonia și sperăm să câștigăm”, a declarat Baiaram.

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport

Întrebat despre faultul coechipierului său, atacantul oltenilor a afirmat:

„Armstrong l-a călcat pe Nicu. Nicu l-a atins, el trebuia să ia roșu în primă fază. Am vorbit cu Nicu, și-a cerut iertare față de noi.

Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm. Nu pot să vorbesc de arbitraj, au fost multe faze care nu trebuiau date, eu am avut multe faulturi pe care nu mi le-a dat. Nu ne afectează, suntem caractere puternice, jucători cu experiență” a adăugat Baiaram.

