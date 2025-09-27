UTA se descurcă Deși au interdicție la transferuri , arădenii au semnat cu un fotbalist de națională
Richard Odada FOTO: Facebook - @uta1945arad
Superliga

UTA se descurcă Deși au interdicție la transferuri, arădenii au semnat cu un fotbalist de națională

Gabriel Neagu
Publicat: 27.09.2025, ora 10:05
Actualizat: 27.09.2025, ora 10:07
  • UTA Arad a semnat cu mijlocașul kenyan Richard Odada (24 de ani).
  • Clubul de pe „Francisc von Neumann” are interdicție la transferuri și trebuie să semneze numai cu jucători liberi de contract.

UTA Arad se află în imposibilitatea de a mai transfera fotbaliști de la cluburi până în vara anului 2027, din cauza neplății mai multor datorii.

Richard Odada a semnat cu UTA Arad

Trupa din Arad și-a îndreptat atenția către Richard Odada, jucător liber de contract, și a reușit să-l convingă să semneze o înțelegere valabilă până la finalul acestei stagiuni.

„UTA confirmă semnarea contractului cu mijlocașul defensiv Richard Odada (24 de ani), internațional al Kenyei.

Durata înțelegerii se întinde până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru clubul nostru pe încă un an.

Născut la Nairobi, măsoară 1,90m și a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi importante din Europa și America: Red Star Belgrad (Serbia), Philadelphia Union (SUA), AaB Aalborg (Danemarca) și Dundee United (Scoția).

La nivelul echipei naționale, Odada are la activ 25 de selecții pentru Kenya în preliminariile Cupei Mondiale, respectiv Cupei Africii pe Națiuni.

Îi urăm un bun venit și mult succes alături de UTA”, a transmis clubul de pe „Francisc von Neumann”, pe pagina oficială de Facebook.

Mijlocașul central a evoluat ultima dată pentru Dundee United, însă nu a reușit să contibuie la nicio reușită a echipei sale.

Ultimul gol și ultima pasă de gol ale kenyanului au fost înregistrate în martie 2023, într-un duel din liga secundă daneză, între Aalborg și HB Koge, 2-1.

200.000 de euro
este cota de piață a lui Odada, potrivit Transfermarkt

UTA Arad se află în concordat preventiv

Semnele dificultăților financiare au ieșit la iveală la mijlocul lunii august. Atunci, UTA Arad a intrat în procedură de concordat preventiv.

UTA trebuie să realizeze un plan de reorganizare prin care să stingă datorii de aproximativ 5,5 milioane de euro.

De dosarul trupei de pe „Francisc von Neumann” se va ocupa Răzvan Zăvăleanu, fostul administrator special al celor de la Dinamo București, în perioada 2021-2025.

