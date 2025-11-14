Arhitecții de la MVRDV, o companie globală de arhitectură și urbanism, vor să construiască o arenă în formă sferică în Tirana, capitala Albaniei.

Arena ar urma să aibă 6.000 de locuri și ar fi construită în locul palatului sportiv „Asllan Rusi”.

FOTO. Cum va arăta și ce va conține arena sferică din Albania

Construcția în formă de sferă va avea diametrul de peste 100 de metri și va include o arenă polisportivă, camere de hotel, apartamente și spații comerciale, informează designboom.com.

În jurul arenei vor exista piețe deschise, terenuri în aer liber și terase ale magazinelor și cafenelelor.

În cadrul acestui proiect inovator, arena de 6.000 de locuri va fi amplasată în centru și va fi înconjurată de scaune.

Între tribune și acoperiș vor exista două etaje unde vor fi camere de hotel. Acestea vor avea vedere spre arenă, pentru a putea fi urmărite meciurile și a oferi o experiență de neuitat clienților.

Deasupra camerelor de hotel vor fi și apartamente, care sunt încorporate în structura cu dublu înveliș al sferei. Circulația lor se desfășoară printr-o cupolă semi-exterioară, care servește ca grădină comună pentru rezidenți.

Potrivit partenerului fondator Winy Maas, arena „va deveni un punct de interes pentru întâlniri și celebrări”, potrivit sursei citate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport