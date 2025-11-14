Anfield, interzis Motivul bizar pentru care legendara arenă a lui Liverpool NU va găzdui meciuri la EURO 2028
Anfield/ Foto: IMAGO
Anfield, interzis Motivul bizar pentru care legendara arenă a lui Liverpool NU va găzdui meciuri la EURO 2028

Alexandru Smeu
Publicat: 14.11.2025, ora 16:33
Actualizat: 14.11.2025, ora 16:33
  • Anfield, legendara arenă a celor de la Liverpool, nu îndeplinește toate standardele UEFA pentru a găzdui meciuri la EURO 2028.
  • EURO 2028 va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor și va avea loc în perioada 9 iunie - 9 iulie 2028.

În urmă cu două zile, UEFA a anunțat cele 9 stadioane pe care se vor disputa partide la EURO 2028.

Motivul bizar pentru care Anfield nu va găzdui meciuri la EURO 2028

Cum turneul final va fi organizat și de Anglia, majoritatea fanilor au rămas suprinși când au văzut că Anfield nu apare pe listă.

Presa britanică a explicat de ce UEFA a ales stadionul „Hill Dickinson”, nouă arenă de ultimă generație a lui Everton, în detrimentul celuilalt stadion din Liverpool.

Dimensiunile terenului de pe Anfield nu sunt eligibile pentru a organiza astfel de meciuri, scrie joe.co.uk

Potrivit regulamentului UEFA, „terenul de joc trebuie să aibă dimensiunile standard de 105 m pe 68 m”, iar terenul de pe Anfield are doar 101 metri lungime.

Vedere de ansamblu din interiorul stadionului Anfield/ Foto: IMAGO Vedere de ansamblu din interiorul stadionului Anfield/ Foto: IMAGO
Vedere de ansamblu din interiorul stadionului Anfield/ Foto: IMAGO

Așadar, Anfield a fost exclus de pe lista stadionelor ce vor putea găzdui meciuri la EURO 2028 pentru doar 4 metri.

1996
este anul în care Anfield a organizat partide la un turneul final. Se întâmpla tot la EURO

Cele 9 stadioane care vor găzdui meciurile de la EURO 2028

  • Wembley - 86.000 de locuri (Londra)
  • Stadionul clubului Tottenham - 60.000 de locuri (Londra)
  • Stadionul Național al Țării Galilor - 73.000 de locuri (Cardiff)
  • Stadionul lui Manchester City, Etihad - 58.000 de locuri (Manchester)
  • Stadionul lui Everton - 50.000 de locuri (Liverpool)
  • St James' Park - 50.000 de locuri (Newcastle)
  • Villa Park - 48.000 de locuri (Birmingham)
  • Hampden Park - 51.000 de locuri (Glasgow)
  • Dublin Arena - 50.000 de locuri (Dublin)

Meciul de deschidere al turneului se va disputa pe stadionul din Cardiff, pe 9 iunie 2028.

Semifinalele și finala turneului se vor disputa pe stadionul Wembley din Londra, anunță UEFA. Cele două semifinale sunt programate pe 4, respectiv 5 iulie 2028, în timp ce marea finală va avea loc pe 9 iulie.

Formatul EURO 2028

24 de echipe vor fi distribuite în șase grupe. Naționalele care vor încheia pe primele două poziții în fiecare grupă se vor califica în optimi.

Ultima ediție a EURO, cea din 2024, a fost găzduită de Germania.

La acel turneu, România a reușit să câștige grupa E, din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina. Toate echipele au avut câte 4 puncte, dar „tricolorii” au încheiat pe primul loc datorită golaverajului.

România a fost eliminată în optimi de Olanda, scor 0-3. Marcatorii acelei partide au fost Gakpo (min. 20) și Malen (min. 83, 90+3).

EURO 2024 a fost câștigat de Spania, care s-a impus în finală cu scorul de 2-1 în fața Angliei.

liverpool UEFA anfield euro 2028
